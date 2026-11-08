Domingo de cielo medio nublado y chubascos en la CDMX

Foto: Cuartoscuro

Este domingo 8 de noviembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo medio nublado con ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX tendrá cielo medio nublado y ambiente fresco a templado y presencia de bruma por la mañana, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México y bancos de niebla, con ambiente cálido durante la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 11 a 13 °C.

Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este lunes en la CDMX?

Por otro lado, para este lunes se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México y bancos de niebla, con ambiente cálido por la tarde.

De igual forma, se pronostican intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que pueden estar acompañados de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 11 a 13 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

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