Domingo de cielo medio nublado y chubascos en la CDMX

| 03:55 | F. López | Uno TV

Prevé una temperatura máxima de 24 a 26 grados, así como una mínima de 11 a 13 grados en la capital del país.
Lluvias en CDMX
Foto: Cuartoscuro

Este domingo 8 de noviembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo medio nublado con ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX tendrá cielo medio nublado y ambiente fresco a templado y presencia de bruma por la mañana, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México y bancos de niebla, con ambiente cálido durante la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima: 11 a 13 °C.
  • Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este lunes en la CDMX?

Por otro lado, para este lunes se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco a templado con presencia de bruma durante la mañana, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México y bancos de niebla, con ambiente cálido por la tarde.

De igual forma, se pronostican intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que pueden estar acompañados de descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima: 11 a 13 °C.
  • Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

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