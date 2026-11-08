Caracol Radio evacúa sede en Bogotá por alerta de posible atentado
Tras la evacuación, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la amenaza contra el medio de comunicación.
La emisora colombiana Caracol Radio informó que las autoridades del país alertaron sobre el riesgo de un posible atentado de grupos armados ilegales contra sus instalaciones y las de otros medios de comunicación del país, por lo que evacuaron a todos sus trabajadores de su sede en Bogotá.
“En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes“, anunció a través de una noticia en su propia página web.
Asimismo, afirmó que su compromiso sigue siendo el de “informar a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad”, pese a que dicha labor “exige garantías”.
“Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informados. Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza, seguiremos acompañando al país”, concluyó.
La defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su “preocupación” por la “gravedad” de la situación, “rechazando cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa”. Por el momento, ninguna otra autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido.
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