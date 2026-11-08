Caracol Radio evacúa sede en Bogotá por alerta de posible atentado

Foto: AFP | Archivo

La emisora colombiana Caracol Radio informó que las autoridades del país alertaron sobre el riesgo de un posible atentado de grupos armados ilegales contra sus instalaciones y las de otros medios de comunicación del país, por lo que evacuaron a todos sus trabajadores de su sede en Bogotá.

“En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes“, anunció a través de una noticia en su propia página web.

#ATENCIÓN | Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación.



En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para… — Caracol Radio (@CaracolRadio) November 8, 2026

Asimismo, afirmó que su compromiso sigue siendo el de “informar a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad”, pese a que dicha labor “exige garantías”.

“Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informados. Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza, seguiremos acompañando al país”, concluyó.

La defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su “preocupación” por la “gravedad” de la situación, “rechazando cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa”. Por el momento, ninguna otra autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.