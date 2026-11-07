Caen cuatro presuntos integrantes de célula delictiva en la Venustiano Carranza; una es menor de edad
A los detenidos se les aseguró 3 mil envoltorios de posible cocaína, 15 kg de aparente marihuana y varios celulares
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvieron a cuatro personas, entre ellas una adolescente de 16 años, en posesión de más de 3 mil envoltorios de posible cocaína y aproximadamente 15 kilogramos de aparente marihuana, durante un operativo realizado en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Carpintería y Mineros, donde policías que realizaban recorridos de prevención y vigilancia detectaron a un hombre que manipulaba una bolsa en actitud inusual.
Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sujeto, de 24 años, corrió hacia una unidad habitacional cercana, donde ingresó. Los policías lo siguieron y, al llegar al área común del inmueble, encontraron a otras tres personas que también manipulaban envoltorios.
Tras realizar una revisión preventiva, los oficiales aseguraron alrededor de 3 mil envoltorios de papel con posible cocaína, 25 bolsas de plástico transparente con la aparente marihuana y ocho dispositivos móviles de diferentes marcas y modelos.
¿Quiénes fueron detenidos en la colonia Morelos?
Las cuatro personas detenidas son un hombre de 24 años, dos mujeres de 54 y 24 años, y una adolescente de 16 años, quienes presuntamente formarían parte de un grupo delictivo.
“Pedro ‘N’, Jovita ‘N’, Jessica ‘N’ y a una menor de edad, probables integrantes de una célula delictiva generadora de violencia con operaciones en las zonas centro y norte de la Ciudad”, iinformó Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC
Los uniformados les informaron sus derechos constitucionales y posteriormente los trasladaron, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.
Detenido registra antecedentes por narcomenudeo
La SSC informó que, tras realizar un cruce de información, identificó que el hombre de 24 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México durante 2025, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Además, registra una falta administrativa ante un juez cívico por cambiar el uso de destinos de áreas públicas.
Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la posible participación de los detenidos en actividades delictivas en la alcaldía Venustiano Carranza.
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