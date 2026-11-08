Trabajadores y Poder Judicial logran acuerdo; evaluación del desempeño no tendrá sanciones

Foto: X: @OAJ_Mex

Los sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordaron modificar el mecanismo de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial y quitar las sanciones, luego de las protestas y el paro laboral iniciado en distintas entidades del país.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión realizada este sábado en la sede de la Suprema Corte, en la que participó el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, así como representantes sindicales. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial informó que, tras las gestiones y el diálogo con las autoridades, se logró el compromiso de dejar sin efecto el acuerdo que había generado preocupación e incertidumbre entre los trabajadores.

Sin embargo, el comunicado conjunto de la SCJN, el OAJ y las representaciones sindicales establece que se realizarán reformas al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Entre los cambios se establecerá que la evaluación tendrá como propósito fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, sin que pueda tener efectos sancionatorios ni implicar la separación del cargo. También se eliminarán las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales y se modificarán los porcentajes de los aspectos que puedan incorporar factores de subjetividad.

Al salir del encuentro, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González Pimentel, informó que los nuevos criterios asignarán 80 % de la evaluación a exámenes y capacitación, mientras que el 20 % restante corresponderá a la evaluación laboral.

El dirigente sindical también anunció que las actividades en juzgados y tribunales se reanudarán el lunes 9 de noviembre. El comunicado conjunto confirmó que todos los órganos jurisdiccionales del PJF laborarán con normalidad ese día.

Las protestas comenzaron el viernes 6 de noviembre en al menos 17 estados, de acuerdo con la información proporcionada, e incluyeron la suspensión de actividades, la toma de instalaciones y bloqueos de vialidades. Los trabajadores rechazaban el mecanismo de evaluación al considerar que podía generar incertidumbre sobre la estabilidad laboral y dar lugar a criterios subjetivos.

Como parte de los acuerdos, se instalarán mesas de trabajo permanentes con la participación de los tres sindicatos para atender las preocupaciones de la base trabajadora y revisar asuntos relacionados con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Las modificaciones al acuerdo serán publicadas próximamente en el DOF.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.