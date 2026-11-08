INE analiza mejoras salariales y laborales del personal de sus módulos de atención

Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza distintas alternativas para mejorar las condiciones salariales, laborales y operativas del personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), ante las inquietudes expresadas por trabajadores de estas áreas.

A través de un comunicado, el organismo señaló que realiza una revisión integral de sus distintas áreas para identificar necesidades, atender pendientes y fortalecer su operación, a la vez que retomó el diálogo con quienes integran la institución para conocer sus preocupaciones y construir posibles soluciones.

Asimismo, el INE reconoció la legitimidad de los planteamientos del personal de los módulos y destacó que su labor es fundamental para atender directamente a millones de ciudadanos y garantizar el ejercicio de derechos esenciales para la democracia.

Ante ello, agregó que analiza las alternativas disponibles, tomando en cuenta las necesidades identificadas y las posibilidades institucionales y presupuestales, recalcando su disposición para avanzar hacia mejores condiciones laborales mediante medidas que sean viables, responsables y sostenibles.

El organismo aseguró que, una vez definidas las acciones que se implementarán, informará de manera clara y oportuna sobre sus alcances y los procedimientos para aplicarlas. También reiteró su compromiso de mantener abierto el diálogo y atender las demandas del personal.

Ello, luego de que los trabajadores convocaron a paro nacional programado para este lunes 9 de noviembre, pudiendo afectar sus módulos en diversos estados del país. Entre sus exigencias figura:

Salario justo

Jornada digna

Equipos e insumos

Estabilidad laboral

Respeto y transparencia

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