Balean restaurante del periodista Ignacio Santiago Martínez, en Juchitán

Ataque en restaurante. Foto: Rusvel Rasgado

La mañana de este sábado 7 de noviembre, sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del restaurante Rockaway, propiedad del periodista Ignacio Santiago Martínez, ubicado sobre la carretera Canal 33, en la colonia 19 de Marzo, en Juchitán, Oaxaca.

Ataque contra restaurante del periodista Ignacio Santiago Martínez

De acuerdo con información difundida por el propio comunicador, su negocio recibió al menos 11 impactos de bala, presuntamente de calibre nueve milímetros.

La agresión ocurre después de que Ignacio Santiago denunciara amenazas y presuntos intentos de extorsión.

Según su testimonio, desde julio pasado recibió exigencias de 50 mil pesos a cambio de permitirle continuar operando su restaurante. El periodista se negó a pagar y presentó una denuncia ante las autoridades.

En las últimas semanas, a través de transmisiones en vivo de Pluma Digital Noticias, también había llamado a la ciudadanía a denunciar los cobros de piso y las extorsiones que afectan a comerciantes y habitantes de Juchitán.

El comunicador considera que el ataque podría estar relacionado con sus denuncias públicas y su trabajo periodístico.

Ignacio Santiago cuenta con medidas de protección federal desde hace aproximadamente nueve años, luego de haber sufrido un atentado contra su vida.

Fiscalía investiga ataque contra periodista en Oaxaca

En las primeras diligencias tras el atentado de este sábado, las autoridades habrían encontrado indicios de otro ataque armado contra el restaurante Rockaway en esta misma semana.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el ataque e inició una investigación con la participación de la Vicefiscalía Regional del Istmo y las áreas especializadas en delitos contra la libertad de expresión.

La institución informó que al momento de la agresión no había personas dentro del establecimiento, por lo que no se reportaron lesionados.

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