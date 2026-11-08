¡De película! Avioneta aterriza entre vehículos y golpea camioneta en Florida

Avioneta sufre desperfecto mecánico en Florida. Foto: Pexels/Ilustrativa

Una avioneta aterrizó de emergencia en una carretera de Florida, Estados Unidos, y chocó contra la parte trasera de una camioneta que circulaba por la zona. El accidente ocurrió este sábado, alrededor del mediodía, en North Fort Myers. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre Bayshore Road, cerca de West Street y de la carretera interestatal 75, cuando una aeronave con dos pilotos a bordo presentó problemas mecánicos.

La Oficina del Alguacil del Condado de Lee informó que los tripulantes intentaron realizar un aterrizaje de emergencia sobre la vialidad. Durante la maniobra, la avioneta impactó la parte trasera de una camioneta que circulaba en dirección al este.

🚨🇺🇸 SMALL PLANE CRASH-LANDS ON BUSY FLORIDA ROAD, REAR-ENDS PICKUP TRUCK — NO INJURIES REPORTED



Two pilots aboard a Cessna 172D were forced to make an emergency landing on Bayshore Road in North Fort Myers, near Interstate 75, on Saturday, November 7, after experiencing a… — Nova Intel (@intel_nova) November 8, 2026

VIDEO: Así fue el aterrizaje de la avioneta en plena carretera

El aterrizaje de emergencia quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

En la grabación se observa cómo la avioneta desciende sobre una carretera con vehículos en circulación, hasta tocar el pavimento y continuar su desplazamiento por la vialidad.

La aeronave involucrada fue identificada como una Cessna 172D, un avión ligero de hélice.

De acuerdo con las autoridades locales, la avioneta golpeó la parte posterior de una camioneta durante el aterrizaje.

El incidente movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes acudieron para revisar las condiciones de los ocupantes y atender el accidente.

¿Qué provocó el aterrizaje de emergencia en Florida?

La Oficina del Alguacil del Condado de Lee explicó que los dos pilotos experimentaron un problema mecánico durante el vuelo, situación que los obligó a buscar un lugar para aterrizar.

Aunque los primeros reportes mencionaron una posible falla en el motor, las autoridades no habían precisado el desperfecto que provocó la emergencia.

Tras el accidente, los servicios de emergencia confirmaron que ninguna persona resultó lesionada.

El alguacil del condado de Lee, Carmine Marceno, destacó que todos los involucrados se encontraban a salvo.

“Afortunadamente, este incidente tuvo un desenlace positivo y nadie resultó herido”, expresó el funcionario.

Marceno también reconoció la respuesta de los agentes policiales, el Departamento de Transporte de Florida y los equipos de rescate que participaron en la atención.

LCSO is on scene of an aircraft crash near Bayshore Road and I-75. Two pilots were aboard the aircraft when they experienced a mechanical issue and attempted an emergency landing. pic.twitter.com/CCpiyfUgeV — Carmine Marceno – Lee County Sheriff (@SheriffLeeFL) November 7, 2026

FAA investiga accidente de avioneta en Florida

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) quedó a cargo de investigar las circunstancias del accidente.

Las autoridades buscarán determinar qué problema presentó la aeronave y cuáles fueron las condiciones que obligaron a sus pilotos a aterrizar sobre Bayshore Road.

Hasta el momento, las autoridades no habían divulgado las identidades de los dos pilotos ni del conductor de la camioneta involucrada.

El accidente también provocó afectaciones a la circulación. Las autoridades restringieron el tránsito a un carril en dirección al este de Bayshore Road, cerca de West Street, mientras atendían la emergencia.

La Oficina del Alguacil del Condado de Lee informó que continuará colaborando con las autoridades federales para esclarecer lo ocurrido.

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