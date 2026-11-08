¿Por qué bajaron las muertes por diabetes y enfermedades del corazón? Médico cuestiona cifras de Salud

Redujeron muertes por enfermedad crónica, ¿por el Covid? Foto: Pexels

La reducción de muertes por enfermedades crónicas en México, anunciada por la Secretaría de Salud ante la Cámara de Diputados, abrió un debate sobre sus posibles causas. El médico Francisco Moreno Sánchez planteó que parte de esta disminución podría estar relacionada con las muertes ocurridas durante la pandemia de COVID-19, mediante un fenómeno conocido como desplazamiento de la mortalidad.

El señalamiento surgió después de que el secretario de Salud, David Kershenobich, presentó cifras sobre la disminución de fallecimientos por diabetes, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y otros padecimientos entre 2024 y 2025.

La explicación propuesta por Moreno Sánchez tiene antecedentes en investigaciones científicas internacionales. Sin embargo, hasta ahora no demuestra que ese fenómeno sea responsable de las reducciones registradas en México.

En la comparecencia de Salud en la cámara de diputados se presentaron datos sobre la disminución de enfermedades crónico degenerativas en nuestro país.

Quisiera aclarar lo siguiente:

Abro hilo: — Dr Francisco Moreno Sánchez (@DrPacoMoreno1) November 7, 2026

¿Cuánto disminuyeron las muertes por enfermedades crónicas en México?

Durante su comparecencia del viernes 6 de noviembre de 2026 ante las comisiones de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Kershenobich presentó resultados preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con las cifras expuestas por el funcionario, las disminuciones entre 2024 y 2025 fueron:

Enfermedades del corazón: 8.1%

8.1% Enfermedades cerebrovasculares: 6%

6% Diabetes mellitus: 5.5%

5.5% Insuficiencia renal: 3.8%

3.8% Tumores malignos: 3.7%

El secretario señaló que estos resultados representan avances en la atención de padecimientos que se encuentran entre las principales causas de muerte de la población mexicana.

También destacó que la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares alcanzó su nivel más bajo en una década.

No obstante, la reducción de fallecimientos no significa necesariamente que haya disminuido el número de personas que viven con estas enfermedades.

¿Qué relación podría tener la pandemia de COVID-19 con estas cifras?

El sábado 7 de noviembre, el médico Francisco Moreno Sánchez publicó un mensaje en su cuenta de X para cuestionar la interpretación de los resultados presentados por las autoridades sanitarias.

El especialista planteó que durante la etapa más crítica de la pandemia, entre 2020 y 2022, el SARS-CoV-2 afectó especialmente a personas con enfermedades crónicas avanzadas.

Entre los padecimientos mencionó cardiopatías, diabetes no controlada e insuficiencia renal.

Según su explicación, algunos pacientes que habrían fallecido por estas enfermedades en años posteriores murieron anticipadamente durante la emergencia sanitaria.

Por ello, sostuvo que la disminución posterior de fallecimientos podría estar relacionada con un fenómeno demográfico y no necesariamente con mejoras en los servicios de salud.

El médico también criticó la interpretación gubernamental de las cifras. Sin embargo, su publicación no presentó un análisis estadístico específico que permita establecer cuánto de la reducción observada en México corresponde a ese fenómeno.

¿Qué es el efecto de supervivencia o harvesting effect?

El fenómeno al que se refiere Moreno Sánchez se conoce en epidemiología como desplazamiento de la mortalidad, o mortality displacement.

También recibe el nombre de harvesting effect.

Ocurre cuando una crisis sanitaria provoca la muerte anticipada de personas especialmente vulnerables, que de otra manera podrían haber fallecido meses o años después.

Esto puede ocasionar que, tras un periodo de mortalidad elevada, se registre una disminución temporal de fallecimientos.

Un estudio científico publicado en 2026, titulado Global Assessment of COVID-19 Mortality Displacement From 2020 to 2024, examinó este fenómeno después de la pandemia.

La investigación explica que parte de las reducciones posteriores de mortalidad puede relacionarse con el fallecimiento anticipado de personas de alto riesgo.

Sin embargo, el fenómeno no necesariamente ocurre con la misma intensidad en todos los países ni explica por completo las tendencias posteriores.

En consecuencia, no es posible atribuir automáticamente la disminución de muertes por diabetes o enfermedades cardiovasculares en México al efecto de la pandemia.

Para determinarlo sería necesario analizar las tendencias históricas, las edades de las personas fallecidas y las causas específicas de muerte.

¿Qué muestran los datos del INEGI sobre las muertes antes y después de la pandemia?

Las estadísticas del INEGI permiten observar cambios importantes en la mortalidad por enfermedades del corazón durante los últimos años.

En 2019, antes de la pandemia, la tasa anual de defunciones por enfermedades del corazón fue de 122.7 por cada 100 mil habitantes.

En 2020 aumentó a 173 y en 2021 alcanzó 176.6.

Posteriormente disminuyó a 155.5 en 2022 y a 146.3 en 2023. Para 2024 se ubicó en 148.

La diabetes también registró un incremento durante la emergencia sanitaria.

Su tasa anual pasó de 82 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2019 a 119.5 en 2020. Para 2024 se situó en 86.6.

Estos datos muestran que la mortalidad por ambos padecimientos aumentó durante la pandemia y posteriormente disminuyó.

Sin embargo, la evolución de las cifras por sí sola no permite establecer si los cambios se deben al desplazamiento de la mortalidad, a mejoras en la atención médica o a una combinación de factores.

Además, las enfermedades del corazón y la diabetes continúan entre las principales causas de fallecimiento en México.

¿Cómo saber si realmente mejoró la atención de las enfermedades crónicas?

Para evaluar los resultados del sistema de salud es necesario considerar otros indicadores, además del número de defunciones.

Entre ellos se encuentran las tasas de mortalidad ajustadas por edad, la detección oportuna, el acceso a medicamentos y el control de enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

También es importante analizar las hospitalizaciones, las complicaciones prevenibles y la continuidad de los tratamientos.

La comparación entre 2024 y 2025 puede mostrar una disminución de fallecimientos, pero no permite determinar por sí misma qué factores explican ese resultado.

En México también existe evidencia científica sobre el impacto de la pandemia en las muertes asociadas con padecimientos distintos al COVID-19.

Una investigación publicada en el International Journal of Epidemiology, basada en más de un millón de certificados de defunción, encontró un aumento de mortalidad durante 2020 respecto de años anteriores.

El análisis identificó que una parte del exceso de fallecimientos correspondió a causas distintas del COVID-19, principalmente enfermedades cardiometabólicas.

Este antecedente confirma la importancia de considerar los efectos directos e indirectos de la emergencia sanitaria al interpretar las estadísticas posteriores.

La reducción de muertes por enfermedades crónicas es un dato relevante, pero determinar sus causas requiere un análisis más amplio. El planteamiento de Moreno Sánchez introduce una posible explicación científica que debe contrastarse con la evolución de la mortalidad y los resultados de la atención médica en México.

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