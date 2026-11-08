Sismo de magnitud 5.7 deja al menos 24 heridos en el centro de Japón

Foto: AFP

Un sismo de magnitud 5.7 dejó más de 20 heridos el domingo en el centro de Japón, informaron las autoridades y medios locales.

El temblor se registró a las 01:04 hora local en el oeste de la prefectura de Shizuoka, a 40 km de profundidad, indicó la Agencia Meteorológica Japonesa.

El diario local Chunichi Shimbun y la televisión Tokai TV reportaron al menos 24 heridos en Shizuoka, unos 200 kilómetros al oeste de Tokio, y la prefectura vecina de Aichi.

Un funcionario de seguridad de Aichi dijo que se registraron 16 heridos leves, mientras la prefectura de Shizuoka indicó que había tres heridos, incluida una mujer de 90 años que cayó de su cama.

Se reportaron daños materiales, como ventanas rotas en varias ciudades afectadas, mientras el tráfico ferroviario fue interrumpido la mañana del domingo en la región.

Japón está situado en la conjunción de cuatro grandes placas tectónicas y sufre alrededor del 18% de los sismos registrados en el mundo.

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