Lluvias no frenan en CDMX este domingo y podrían acompañarse de tormentas eléctricas

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 27 de septiembre las lluvias continuarán en la Ciudad de México.

Por otra parte, la temperatura tendrá un ligero aumento, pues el SMN estima que se alcanzarán hasta 28 °C en la capital.

Calor, vientos y lluvias para este domingo 27 de septiembre

De acuerdo con el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 14 a 16 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 10 a 12 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En la capital del Estado de México se prevén lluvias fuertes, mientras que en la Ciudad de México se estiman chubascos. Se esperan descargas eléctricas en ambas entidades.

Asimismo, este 27 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección este y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpia parabrisas, espejos y faros

Evita que los vidrios se empañen

Enciende las luces intermitentes

Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre autos

No cruces por lugares inundados

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, ten presentes las siguientes recomendaciones para evitar accidentes si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/hIKt7XDc2D — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 27, 2026

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