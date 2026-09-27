Marina rescata a 45 personas trasladadas ilegalmente en Ensenada; hay 5 detenidos

Rescatar 45 personas en Ensenada, BC. Foto: Marina

Este sábado, dos embarcaciones fueron interceptadas durante un patrullaje marítimo en inmediaciones de Ensenada, Baja California, donde eran trasladadas 45 personas de nacionalidad mexicana que presuntamente serían llevadas de forma ilegal a Estados Unidos.

El operativo fue realizado por personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Segunda Zona Naval, como resultado de trabajos de inteligencia y vigilancia en aguas cercanas al puerto.

Ensenada: Marina intercepta dos embarcaciones

Durante el recorrido, elementos navales localizaron e interceptaron dos embarcaciones tipo yate. En ellas viajaban 41 hombres, una mujer y tres menores de edad, informó la Semar.

Además, las autoridades localizaron aproximadamente mil 850 litros de diésel, almacenados en 23 bidones, por lo que los marinos condujeron las embarcaciones a puerto para continuar con las diligencias correspondientes.

La dependencia señaló que, como parte del operativo, los agentes también detuvieron a cinco presuntos infractores de la ley, quienes estarían posiblemente vinculados con operaciones de traslado ilegal de personas y de hidrocarburos hacia Estados Unidos.

Personas reciben atención médica en Ensenada

Una vez que las embarcaciones llegaron a las instalaciones correspondientes, personal de Sanidad Naval brindó atención médica a las personas rescatadas. Tras ello, la Semar informó que todas se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente, los agentes trasladaron a las personas detenidas a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ensenada. Así, el Ministerio Público realizará las diligencias para determinar responsabilidades.

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