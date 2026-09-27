Trasladan a Ernesto Ruffo por carretera de Edomex a Baja California en un viaje de 2 días

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. Foto: Cuartoscuro.

Tras abandonar el penal del Altiplano, en el Estado de México, el exgobernador Ernesto Ruffo Appel será trasladado hasta Ensenada, Baja California, por vía terrestre en un viaje de 32 horas, aseguró Amado Avendaño.

Asimismo, el integrante del Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo acotó que, según la Guardia Nacional, que se encargará del transporte, indicó que el viaje de 3 mil kilómetros se realizará en dos días.

Esta noche Ernesto @RuffoAppel está ilocalizable, ni su familia tiene certeza de en dónde está, la @GN_MEXICO_ solo dice que deben andar por Michoacán, a media noche. Qué necesidad de someterlo a esos riesgos y a ese desgaste físico de pasar 32 horas por carretera, quién sabe en… pic.twitter.com/RyzhHyvODY — Amado Avendaño (@AmadoAvendanoMX) September 27, 2026

¿Qué sigue en el caso de Ernesto Ruffo Appel?

Este sábado, a través de sus redes sociales, Amado Avendaño, integrante del Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo indicó que la Guardia Nacional informó a la hija del exmandatario, Victoria Ruffo, que el exgobernador será trasladado por tierra hasta Ensenada, donde cumplirá la prisión domiciliaria.

Agregó que, además de tener 74 años, fue sometido a una operación de cadera y cuenta con problemas de salud, lo que dificultará aún más un viaje de 32 horas encerrado en un vehículo durante dos días.

De igual forma, destacó que logísticamente es un error, pues será enviar varios vehículos tripulados con agentes de la Guardia Nacional que deberán cumplir las 32 horas de día y las mismas de regreso, pues probablemente están destacados en el Estado de México.

Recordó también que cuando fue aprehendido, en Ensenada, lo trasladaron al penal del Altiplano en avión, por lo que sería lógico regresarlo de la misma forma, y así evitarle mayores problemas de salud y reducir los costos logísticos.

Además, sopesó la seguridad del exmandatario, pues resaltó que serán 32 horas en las que no se sepa nada de él, aparte de los problemas de seguridad que podría enfrentar el convoy al transitar por entidades como Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Por ello, Avendaño incluso se aventuró a llamar a arropar al exmandatario acompañándolo a su paso por el país, en caso de encontrarse con el convoy que lo traslada, remarcando su indignación por el trato que está recibiendo Ruffo Appel por parte del Gobierno federal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.