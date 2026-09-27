Inundaciones y retraso de vuelos en Puerto Vallarta por Polo

Inundaciones en Puerto Vallarta por Polo. Foto: Uno TV

Las intensas lluvias tras el Huracán Polo causaron inundaciones en Puerto Vallarta la tarde de este sábado. La acumulación pluvial colapsó de forma temporal la red de alcantarillado, originando intensas corrientes sobre las avenidas principales y dejando intransitables diversos sectores habitacionales, mientras en el aeropuerto local se confirmaban afectaciones operativas.

El temporal generó anegaciones críticas en la colonia Las Glorias, donde el nivel del agua arrastró varios vehículos estacionados y forzó el cierre de la calle Pablo Picasso y las laterales del bulevar Francisco Medina Ascencio.

Paralelamente, en el fraccionamiento Marina Vallarta, área contigua al aeropuerto, el agua cubrió los accesos viales, mientras que el personal de la terminal aérea ratificó el retraso de varios vuelos debido a la reducida visibilidad y la tormenta.

Se registró daño en cableado eléctrico

En otros puntos del municipio, las autoridades cerraron la circulación en la avenida Francisco Villa, entre el libramiento y la avenida Las Américas, así como los cruces de las colonias Versalles y Díaz Ordaz.

Inundaciones en Puerto Vallarta por Polo. Foto: Uno TV

Sobre la avenida México, la saturación del suelo causó la caída de un árbol de gran tamaño sobre las instalaciones de la Universidad UNE. Tras ello, hubo daños en el cableado eléctrico y de servicios públicos.

Hubo retraso en los vuelos

Elementos de Protección Civil, Bomberos y la Policía Municipal mantuvieron patrullajes continuos para liberar las arterias bloqueadas por el agua y atender reportes ciudadanos.

Asimismo, personal del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta confirmó vía telefónica a Uno TV el retraso de varios vuelos a causa de la tormenta generada por Polo.

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