Desde Sonora, Sheinbaum destaca justicia y bienestar como ejes de la Cuarta Transformación

Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

En Hermosillo, Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la 31ª asamblea de Honestidad y Resultados, donde reafirmó que la justicia y el bienestar son ejes de la Cuarta Transformación.

Durante el encuentro destacó acciones de justicia social, laboral y ambiental, además de los Programas para el Bienestar y obras de infraestructura realizadas en la entidad.

Ahí, Sheinbaum destacó como ejemplos el acuerdo para resolver el conflicto laboral de los mineros de Cananea, la recuperación de más de 45 mil hectáreas para el pueblo Yaqui y la aportación de mil 500 millones de pesos por parte de una empresa señalada por contaminar el río Sonora, para ser destinados al saneamiento y a hospitales. “Justicia en todos sus ámbitos y bienestar para el pueblo”, afirmó.

Asimismo, la mandataria informó que 343 mil 192 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores y 52 mil 868 la Pensión para Personas con Discapacidad. También señaló que 99 mil 116 estudiantes reciben la beca Benito Juárez para preparatoria, 113 mil 736 la beca Rita Cetina para secundaria, 155 mil 255 estudiantes de primaria reciben apoyo para uniformes y útiles, y 97 mil 689 estudiantes de educación superior reciben la beca Gertrudis Bocanegra.

En materia de infraestructura, resaltó la inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes y obras en las carreteras Guaymas-Chihuahua y Sonoyta-Puerto Peñasco. También destacó la tecnificación de dos distritos de riego, la conclusión del Acueducto para el Pueblo Yaqui, la modernización del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón y la construcción de nueve Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

En salud, informó sobre nuevos hospitales en Navojoa, San Luis Río Colorado y Vícam Switch, además de diversas obras de rehabilitación y sustitución de unidades médicas. Sheinbaum también anunció la rehabilitación integral del Hospital del ISSSTE Ocaranza, en Hermosillo, y destacó proyectos como la ampliación de la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco, los Planes de Justicia para pueblos indígenas y afromexicanos, 20 Centros LIBRE para las mujeres y la meta de construir 67 mil 100 Viviendas para el Bienestar.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño agradeció a la presidenta por atender causas de Sonora como la problemática de la exportación ganadera, la sequía, el impulso al Puerto de Guaymas, el reconocimiento de los pueblos originarios y el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar.

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