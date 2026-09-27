Mueren 4 personas en Quebec, Canadá, tras accidente en helicóptero

Accidente en Canadá. Foto ilustrativa: AFP

Al menos cuatro personas murieron este sábado luego de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara y posteriormente se incendiara en Sainte-Brigide-d’Iberville, al sur de Montreal, en la provincia canadiense de Quebec.

El accidente ocurrió después de las 14:30 horas, tiempo local, cerca de Rang des Écossais, una vía rural de la localidad. Tras ello, equipos de emergencia acudieron al sitio tras recibir el reporte del desplome.

🚨🇨🇦 4 people died after a private helicopter crashed and burst into flames in a field southeast of Montreal today.



The aircraft ran into trouble shortly after takeoff near Sainte-Brigide-d’Iberville, about 50 km from the city, and all 4 occupants were pronounced dead at the… pic.twitter.com/foeoVkFXy6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

Accidente de helicóptero en Quebec deja cuatro muertos

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el helicóptero declaró una emergencia poco después de despegar, antes de precipitarse contra el suelo.

El impacto provocó un incendio en la aeronave. Los servicios de emergencia trabajaron en la zona y lograron controlar las llamas aproximadamente una hora después del accidente.

Sin embargo, las autoridades locales confirmaron que los cuatro ocupantes que se encontraban en la cabina murieron en el lugar. Hasta el momento, sus identidades no han sido reveladas.

Autoridades investigan causas del desplome

Tras el accidente, la Policía local y equipos de seguridad desplegaron investigadores en el sitio para comenzar con las primeras diligencias. Entre las tareas se encuentra establecer la propiedad del helicóptero, revisar su plan de vuelo y determinar qué ocurrió antes del impacto.

Por su parte, Steven MacKinnon, ministro de transporte en Canadá, aseguró que se mantienen al tanto de lo sucedido, mientras lamentó el fallecimiento de las cuatro personas.

We are aware of the tragic helicopter crash that occurred earlier this afternoon in the Montérégie region of Quebec.



Our thoughts are with everyone affected by this tragedy. First responders are currently at the scene of the crash.



The safety of civil aviation operations is… — Steven MacKinnon (@stevenmackinnon) September 26, 2026

Así, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente aéreo. Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre las personas fallecidas ni sobre las circunstancias que provocaron la emergencia de la aeronave.

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