¡Histórico! Gilberto Mora se convierte en el anotador más joven de la Selección Mexicana

Gilberto Mora, el anotador más joven del Tri. Foto: AFP

La noche del sábado 26 de septiembre, la Selección Mexicana se enfrentó a su similar de Colombia en el primer duelo amistoso de esta Fecha FIFA. Luego de ir perdiendo en el marcador de forma temprana, fue Gilberto Mora quien rescató el empate con un gol en la segunda mitad.

El combinado tricolor, iniciando la era de Rafael Márquez como nuevo director técnico, comenzó el encuentro con el pie izquierdo, luego de certero remate de cabeza de Luis Suárez, quien adelantó al conjunto de Colombia al minuto 9.

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En medio de todo lo que se habla sobre su futuro, Gilberto Mora no se distrae y mantiene los pies en la tierra. 💎

🔟 A Gil le toca jugar… y responder dentro de la cancha.



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Gilberto Mora apareció en la segunda mitad para igualar el marcador

Pese a los intentos del equipo mexicano, así como luego de un par de balones a los postes, el marcador al medio tiempo quedó 1 por 0 favorable a Colombia. Sin embargo, México continuó con llegadas clave al área cafetera, lo que derivó en el gol de Gilberto Mora, al minuto 62, quien puso el 1 por 1 tras un enganche dentro del área.

Posterior al tanto del nuevo dorsal 10 de la Selección Mexicana, Rafael Márquez decidió darle descanso, por lo que Álvaro Fidalgo ocupó su lugar en el terreno de juego. No obstante, tras el gol de Mora, las redes no se movieron para ninguno de los dos conjuntos, culminando con un empate a un gol.

GOLAAAAAZOOOOOO DE MORITAAAAAA 🇲🇽🔥



Gilberto Mora anota su primer gol como el '10' de @miseleccionmx para empatar el partido ante Colombia



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Mora, el anotador más joven en la historia del “Tri”

Tras su gol ante Colombia, Gilberto Mora se convirtió en el futbolista más joven en anotar con la Selección Mexicana mayor. Al tener 17 años con 11 meses y 12 días, el mediocampista batió el registró que ostentaba Manuel Rosas, quien tenía el récord tras marcar a sus 18 años, 3 meses y 2 días.

De esta manera, el nuevo 10 de la Selección Mexicana no solo estrenó de buena manera su número, sino que también continúa escribiendo historia con la camiseta tricolor a su corta edad.

🇲🇽💎 ¡GIL MORA ROMPE UN RÉCORD DE CASI UN SIGLO CON MÉXICO!



Con 17 años, 11 meses y 12 días, Gilberto Mora se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Selección Mexicana absoluta, superando el registro de Manuel “Chaquetas” Rosas, vigente desde 1930. 🤯🔥

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Luego de empatar ante Colombia en Baltimore, la Selección Nacional de México viaja a Nueva Jersey, donde enfrentará a su similar de Perú el próximo martes 29 de septiembre.

El compromiso ante el conjunto peruano está pactado para comenzar a las 19 horas (tiempo del centro de México) y significará la segunda prueba de Rafael Márquez al frente del Tricolor.

🇲🇽💎 ¡RAFA MÁRQUEZ TIENE CLARO EL PLAN CON GIL MORA!



El técnico del Tricolor reconoció el enorme talento de Morita, pero también puso el foco en algo fundamental: cuidar su proceso y permitir que siga creciendo paso a paso. 🔟🔥

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