¡Histórico! Gilberto Mora se convierte en el anotador más joven de la Selección Mexicana
Además de su gol, Gilberto Mora ocupó por primera vez el dorsal 10 de la Selección Mexicana.
La noche del sábado 26 de septiembre, la Selección Mexicana se enfrentó a su similar de Colombia en el primer duelo amistoso de esta Fecha FIFA. Luego de ir perdiendo en el marcador de forma temprana, fue Gilberto Mora quien rescató el empate con un gol en la segunda mitad.
El combinado tricolor, iniciando la era de Rafael Márquez como nuevo director técnico, comenzó el encuentro con el pie izquierdo, luego de certero remate de cabeza de Luis Suárez, quien adelantó al conjunto de Colombia al minuto 9.
Gilberto Mora apareció en la segunda mitad para igualar el marcador
Pese a los intentos del equipo mexicano, así como luego de un par de balones a los postes, el marcador al medio tiempo quedó 1 por 0 favorable a Colombia. Sin embargo, México continuó con llegadas clave al área cafetera, lo que derivó en el gol de Gilberto Mora, al minuto 62, quien puso el 1 por 1 tras un enganche dentro del área.
Posterior al tanto del nuevo dorsal 10 de la Selección Mexicana, Rafael Márquez decidió darle descanso, por lo que Álvaro Fidalgo ocupó su lugar en el terreno de juego. No obstante, tras el gol de Mora, las redes no se movieron para ninguno de los dos conjuntos, culminando con un empate a un gol.
Mora, el anotador más joven en la historia del “Tri”
Tras su gol ante Colombia, Gilberto Mora se convirtió en el futbolista más joven en anotar con la Selección Mexicana mayor. Al tener 17 años con 11 meses y 12 días, el mediocampista batió el registró que ostentaba Manuel Rosas, quien tenía el récord tras marcar a sus 18 años, 3 meses y 2 días.
De esta manera, el nuevo 10 de la Selección Mexicana no solo estrenó de buena manera su número, sino que también continúa escribiendo historia con la camiseta tricolor a su corta edad.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?
Luego de empatar ante Colombia en Baltimore, la Selección Nacional de México viaja a Nueva Jersey, donde enfrentará a su similar de Perú el próximo martes 29 de septiembre.
El compromiso ante el conjunto peruano está pactado para comenzar a las 19 horas (tiempo del centro de México) y significará la segunda prueba de Rafael Márquez al frente del Tricolor.
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