Marcha por Ayotzinapa 2026 en CDMX: horario, ruta prevista y cierre de vialidades

Marcha por el 12 aniversario de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.

Hoy, 26 de septiembre de 2026, se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, mejor conocida como Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en 2014, un hecho que marcó a México y que, a más de una década, mantiene abierta la exigencia de verdad, justicia y esclarecimiento por parte de los familiares de los estudiantes.

En la Ciudad de México, como parte de la “144ª Acción Global por Ayotzinapa y México”, padres y madres de los normalistas, en compañía de múltiples organizaciones civiles, realizarán la jornada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, para exigir la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos y una investigación a fondo contra quienes tuvieron responsabilidades políticas, policiales y militares durante los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la SSC-CDMX, la movilización comenzará a las 16:00 horas desde el Ángel de la Independencia, avanzará por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y avenida 5 de mayo para culminar en el Zócalo capitalino.

Imagen creada por ChatGPT

Marcha Ayotzinapa 2026: fotos, vídeos y última hora en directo

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