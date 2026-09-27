Huracán Polo avanza a Baja California Sur como categoría 3; así fue su paso por Isla Socorro

Huracán Polo. Foto: Cuartoscuro

Durante la noche de este sábado y madrugada del domingo, el huracán Polo continúa su avance. Ahora, se dirige hacia Baja California Sur, donde tocará tierra hacia el lunes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por el momento, Polo se encuentra como un huracán de categoría 3, localizándose en Cabo San Lucas, luego de su paso por la Isla Socorro, ubicada al oeste de México, perteneciente al estado de Colima.

⚠️Actualización de #Polo. A las 21:00 horas se encuentra como #Huracáncategoría3 en la escala #SaffirSimpson, y se localiza a 520 km al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Información complementaria, en el gráfico pic.twitter.com/jaBQQG6uaX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2026

Polo pasa por la Isla Socorro

Durante este sábado, el huracán Polo continuó su trayectoria, ahora degradándose a huracán de categoría 3. No obstante, pese a la disminución en su intensidad, la Isla Socorro se vio afectada tras el paso del fenómeno.

A través de redes sociales, algunos usuarios compartieron imágenes del paso de Polo por Isla Socorro. Como se puede observar, las intensas ráfagas de viento, así como el alto oleaje, predominaron y afectaron la isla.

Hola amigos! Gracias por sus buenos deseos, un huracán categoría 5 no es para menos, lo cierto es que las Instalaciones del Sector Naval de Isla Socorro fueron construidas para soportar este tipo de eventos, mis compañeros y yo estamos bien y la casa sin daños. #HuracánPolo pic.twitter.com/jfAaW3IGGs — Mandin (@Don_mandin) September 27, 2026

De acuerdo con lo mencionado por la Secretaría de Marina, el huracán Polo mantiene vientos sostenidos de 194 km/h, con rachas de 235 km/h.

A su vez, el oleaje en Baja California Sur continúa aumentando con el paso de Polo, por lo que, de momento, se prevén olas de 3 y 4 metros de altura. No obstante, de acuerdo con lo mencionado por el SMN, podrían alcanzar niveles de 9 metros.

📢⚓#ÚltimaHora



El #HuracánPolo, pasa a Categoría 3, y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 17 km/h.



Actualmente, se localiza a 235 km al oeste-noroeste de Isla Socorro, Col. y 514 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., registra vientos sostenidos de 194 km/h,… pic.twitter.com/ytxyC7eJNv — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 27, 2026

Polo impactaría BCS como categoría 1

La previsión de las autoridades es que, para el lunes 28 de septiembre, Polo toque tierra en Baja California Sur, como un huracán de categoría 1. Posteriormente, para el martes y miércoles, llegará a Sonora, donde terminará por debilitarse.

Aún con la disminución en la intensidad del huracán Polo, las autoridades continúan solicitando a la población mantenerse resguardada y estar atenta a las indicaciones de Protección Civil.

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