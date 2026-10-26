Se esperan lluvias en 30 estados de México este lunes 26 de octubre

Lluvia en México. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 26 de octubre se prevén lluvias en 30 estados de la República Mexicana, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes,

Vance se degradó a lo largo del domingo y, de momento, ya es tormenta tropical. No obstante, sigue afectando a Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero.

¿Dónde lloverá este lunes 26 de octubre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Jalisco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Coahuila

Durango

Zacatecas

Sinaloa

Colima

Michoacán

Guerrero

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 26 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora

Sinaloa y Sonora 30 a 35 °C: Baja California Sur, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California y Durango

zonas serranas de Baja California y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Oaxaca

: Oaxaca Vientos de 40 a 60 km/h : Colima y Michoacán

: Colima y Michoacán Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Oleajes de 3.0 a 4.0 metro de altura: costas de Colima, Oaxaca y Michoacán

costas de Colima, Oaxaca y Michoacán Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo

costas de Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias aisladas. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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