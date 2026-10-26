Sheinbaum responde a protestas por salud: “Es falso que esté peor”

Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el estado del sistema de salud público durante una gira por Morelia, Michoacán, donde aseguró que las instituciones médicas están mejor que antes, aunque reconoció que todavía existen pendientes.

Sus declaraciones se dan en medio de las protestas de trabajadores del IMSS, quienes exigen mejores condiciones para atender a los pacientes.

Sheinbaum responde a críticas al sistema de salud

“Ya se avanzó mucho, porque ahora dicen que las instituciones públicas están peor que antes. ¡Falso! Está mejor todo el sistema de salud, pero todavía nos falta”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum explicó que realiza visitas sin previo aviso a centros de salud y hospitales para conocer directamente las necesidades de los pacientes y del personal médico.

“Estoy personalmente visitando centros de salud y hospitales, de sorpresa, para ver cómo están, sin decirle a ningún servidor público, para que la gente me diga cómo la están atendiendo y las y los trabajadores también me lo digan”, señaló.

También indicó que mantiene reuniones con directores de hospitales del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE para identificar las carencias de cada institución.

Durante su visita a Michoacán, la presidenta anunció que el Hospital Vasco de Quiroga del ISSSTE, que permanecía abandonado desde 2012, reabrirá en noviembre de 2026.

Trabajadores del IMSS convocan a marcha nacional

Las declaraciones de la presidenta ocurren después de que trabajadores del IMSS realizaran protestas y movilizaciones para exigir mejores condiciones de trabajo y atención a los pacientes.

Los inconformes también convocaron a una marcha nacional para el 30 de octubre de 2026.

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