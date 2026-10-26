Morena evalúa denuncia penal contra Maru Campos por agentes extranjeros en Chihuahua

Ariadna Montiel, presidenta de Morena. Foto: Alberto Elanes

En conferencia de prensa en Tijuana, la presidenta nacional de Morena,Ariadna Montiel Reyes, informó que el partido evalúa presentar una denuncia penal contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la participación de agentes extranjeros en un operativo sin conocimiento del Gobierno Federal. Montiel exigió aclarar quién autorizó esa colaboración, al considerar que pudo vulnerar la soberanía nacional.

Morena evalúa presentar denuncia contra Maru Campos

“Lo que se tiene que aclarar es quién dio la autorización para que agentes extranjeros eh colaboraran con las operaciones en el estado de Chihuahua sin conocimiento del Gobierno Federal, infringiendo la ley de seguridad pública y violando la soberanía nacional que establece nuestra Constitución, que debe preservarse en todo momento”, declaró Montiel.

Cuestionada directamente sobre la denuncia, Montiel precisó que aún no hay una decisión definitiva y que Morena informará sobre el tema el próximo martes, durante su conferencia semanal en la Ciudad de México.

“Lo estamos valorando.No se trata de mí, se trata de tener claro que en México hay dos proyectos. Claro que a nadie le gusta que te hagan, te infrinjan una calumnia de esa naturaleza, pero la verdad viniendo de esta señora, pues ya está… parece un cuento. Sí es delicado, sí es muy delicado, eh porque pues devela quién es”, añadió

Montiel habla sobre el caso INE y Guadalupe Taddei

En otro tema, Montiel se refirió a los cuestionamientos sobre el Instituto Nacional Electoral (INE). Sus declaraciones ocurren en medio de la polémica que rodea a Guadalupe Taddei Zavala, tras señalamientos relacionados con contratos a proveedores y posibles conflictos de interés.

“Me parece que son temas que deben investigarse. La autoridad electoral nos regula a los partidos y tiene que quedar transparentado todo el proceso administrativo y, en general, de conducción de la autoridad electoral”.

Siguen diálogos para formar alianza con el PT

Sobre la negociación con el Partido del Trabajo, la dirigente confirmó que el diálogo continúa, aunque reconoció que avanza lentamente.

“El diálogo con el Partido del Trabajo se mantiene. Coincido con el profesor Anaya de que va lento, pero se mantiene. (…) Nosotros tenemos convicción y queremos que la coalición se dé con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Lo hemos venido manifestando”, declaró

Montiel concluyó que Morena continuará con sus tareas de organización territorial y llamó a mantener la unidad del movimiento rumbo al proceso electoral de 2027.

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