Ante el avance del huracán Vance, Protección Civil refuerza acciones preventivas en estos estados

Vance continúa avanzando frente al Pacífico mexicano. Foto: SMN/Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegará una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en cinco estados de las costas del Pacífico ante la cercanía del huracán Vance, que provocará lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

La dependencia informó que la misión se instalará en los puestos de comando de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y coordinar acciones preventivas entre los tres órdenes de gobierno.

¿Qué estados tendrán lluvias por el ciclón Vance?

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Vance, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza aproximadamente a 440 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 510 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

🌀 El centro del #Huracán #Vance se localiza a 440 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

🌀 Se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. pic.twitter.com/PFo1GytUrL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 25, 2026

La presencia de Vance en las costas del Pacífico ocasionará lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en cuatro entidades:

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

La circulación del ciclón ocasionará lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste y sur de Jalisco, Colima, el oeste y la costa de Michoacán, así como el suroeste de Guerrero.

También se pronostican vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, en las costas de Michoacán y Guerrero. Además, se espera oleaje de 4 a 5 metros en las costas de ambas entidades y de 2 a 3 metros en las de Colima y Jalisco.

Ante la trayectoria prevista del fenómeno, la CNPC desplegará personal de enlace y coordinación en los puestos de comando de cinco estados, con el objetivo de apoyar la implementación de medidas preventivas y facilitar la comunicación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La misión ECO también contempla acciones preventivas en Nayarit y Sinaloa, como parte de la estrategia para fortalecer la coordinación institucional ante las condiciones meteorológicas previstas en la región del Pacífico.

Pronostican lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango

El pronóstico del SMN también advierte de precipitaciones en otras regiones del país debido a la interacción de un sistema atmosférico en niveles medios y altos de la atmósfera con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical.

Estas condiciones favorecerán lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como precipitaciones fuertes, rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora y la posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica en el interior del territorio nacional ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en regiones del noreste, centro, oriente y sureste.

Ante este escenario, Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las indicaciones emitidas por las autoridades de cada localidad.

Recomendaciones de Protección Civil ante lluvias y oleaje elevado

La CNPC pidió extremar precauciones en las zonas expuestas a inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, deslaves y oleaje elevado. Entre las principales recomendaciones se encuentran las siguientes:

Evitar cruzar corrientes de agua: no atravesar a pie ni en vehículo ríos, arroyos, calles inundadas o puentes sumergidos, debido al riesgo de ser arrastrado por la corriente

Alejarse de cauces de agua: quienes viven o transitan cerca de riberas, arroyos y otros cauces deben vigilar el entorno y trasladarse de inmediato a zonas elevadas ante los primeros indicios de una crecida

Prevenir deslaves: en regiones montañosas o con pendientes, prestar atención a grietas y hundimientos en el terreno y alejarse de las laderas ante señales de un posible deslizamiento

Atender las restricciones en costas: respetar las indicaciones de las autoridades sobre navegación y evitar acercarse a las zonas donde rompen las olas

Preparar una mochila de emergencia: incluir documentos importantes y artículos necesarios para una posible evacuación

Identificar refugios temporales: conocer cuáles están habilitados y cómo llegar a ellos

Reportar emergencias: comunicarse al número 911 ante cualquier contingencia

La dependencia reiteró la importancia de seguir las indicaciones oficiales y tomar medidas preventivas de acuerdo con las condiciones meteorológicas de cada región.

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