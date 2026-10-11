¡América perdona! Las Águilas empatan ante Monterrey, pero mantienen el liderato del Apertura 2026

Águilas y Rayados repartes unidades | Imago7

América dejó escapar la victoria ante Monterrey tras empatar 1-1 en el Estadio Azteca, durante la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Diego Rossi adelantó a Rayados al minuto 18, mientras que Santiago Bueno consiguió la igualdad para los azulcremas. Las Águilas tuvieron oportunidades para llevarse los tres puntos, incluido un disparo de Miguel Borja que se estrelló en el travesaño. El delantero colombiano terminó expulsado en los minutos finales, lo que complicó el cierre del encuentro para los dirigidos por Guillermo Almada. Pese al empate, América conserva el liderato del torneo, aunque dejó escapar una oportunidad de ampliar su ventaja en la clasificación. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA