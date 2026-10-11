Toman protesta a los 17 coordinadores de Morena de cara a las elecciones 2027

Toma de protesta a coordinadores estatales. Foto: Morena

El partido Morena tomó protesta a sus 17 coordinadores estatales durante la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, con miras a las elecciones del próximo año en la que más de la mitad de los estados elegirán a sus nuevos gobernantes.

Durazo llama a la unidad durante toma de protesta de los coordinadores de Morena

Este sábado se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena en el World Trade Center de la Ciudad de México. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo, hizo un llamado a los partidos aliados, PVEM y PT, para arreglar sus diferencias y seguir trabajando en conjunto durante las próximas elecciones.

Para Durazo, las alianzas electorales han sido fundamentales para el desarrollo de la llamada “Cuarta Transformación”.

“Lo importante es que nunca perdamos la capacidad para dirimir las diferencias en una mesa de negociación. Los partidos aliados han sido factor fundamental, han sido necesarios para consolidar el segundo piso de la Cuarta transformación”, expresó.

En su mensaje también destacó los resultados de la encuesta interna para definir a los coordinadores “ninguna aspiración puede estar por encima de la voluntad colectiva, que los liderazgos se construyen desde abajo”, y pidió el apoyo de todos los miembros del partido, incluyendo los que no resultaron electos durante el proceso.

“La unidad no surge de evitar las diferencias, sino de procesarlas, dialogarlas y seguir caminando juntos con serenidad después de haber competido”, expresó Durazo.

Señala a miembros que buscan el beneficio personal antes que el del partido

Durante el discurso Durazo hizo un señalamiento a los integrantes que solo buscan el beneficio personal y dejan de lado el desarrollo de la 4T, incluso utilizando métodos cuestionables y “perversos” para elevar su perfil electoral y su elegibilidad. “Aquel que en lugar de ir a trabajar a nivel de base, se dedica a pagar medios para incrementar injustamente su potencial electoral, ganar así no sirve al movimiento”, mencionó

“No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la Cuarta transformación, es una realidad. Hay quienes arrasan en las encuestas, pero su potencial electoral es producto de un incentivo no deseado y por ello, perverso”, añadió el presidente del Consejo.

¿Quienes son los coordinadores de Morena rumbo a 2027?

Estado Coordinador(a) Perfil Aguascalientes Nora Ruvalcaba Gámez Senadora con licencia Baja California Julieta Ramírez Padilla Diputada federal Campeche Pablo González Lázarus Exalcalde de Ciudad del Carmen Colima Rosa María “Rosy” Bayardo Alcaldesa con licencia de Manzanillo Guerrero Beatriz Mojica Morga Senadora con licencia Michoacán Carlos Torres Piña Coordinador estatal Nayarit Jasmine Bugarín Diputada federal Nuevo León Clara Luz Flores Carrales Diputada federal Querétaro Santiago Nieto Castillo Extitular de la UIF Quintana Roo Eugenio “Gino” Segura Vázquez Senador con licencia San Luis Potosí Elí César Eduardo Cervantes Rojas Exsenador Sinaloa Imelda Castro Castro Senadora con licencia Sonora Lorenia Valles Exdiputada federal Tlaxcala Ana Lilia Rivera Rivera Senadora Zacatecas Verónica Díaz Robles Senadora Baja California Sur Manuel Alejandro Cota Diputado federal con licencia Chihuahua Cruz Pérez Cuellar Alcalde con licencia de Cd. Juárez

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