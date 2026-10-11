Héroe anónimo arriesga su vida para salvar a madre y su hija atrapadas por inundaciones, en Acapulco

Foto: Cuartoscuro

En redes sociales se viralizó un video de un hombre que arriesgó su vida para rescatar a una señora y su hija en medio de las inundaciones en la ciudad de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Simon. Este acto de heroísmo se llevó el reconocimiento de los internautas.

#EnMexico || 🇲🇽❤️ ¡Héroes sin capa en medio de la desgracia!



En la avenida Cuauhtémoc, en Acapulco, un joven que esperaba en la estación del #Acabús arriesgó su seguridad para bajar y rescatar a una niña y a su madre, quienes estaban atrapadas en su automóvil por la inundación.… pic.twitter.com/1fgXTcykDK — Ni Perra Idea – Periodismo Daltónico (@NP_ideaa) October 10, 2026

Rescatan a madre y su hija de inundaciones en Acapulco

Las imágenes muestran el rescate de dos personas que quedaron atrapadas en el interior de un vehículo por una fuerte corriente de agua, en Acapulco. Reportes mencionan que los hechos ocurrieron hace unos días en la avenida Cuauhtémoc, cerca de una estación del Acabús.

Un vehículo de color blanco, en el que viajaban una señora y su hija, quedó varado por las inundaciones; enfrente del coche se colocó un camión repartidor de refrescos para ayudar a las víctimas.

Todo esto ocurrió enfrente de la parada del Acabús. Un hombre que esperaba el camión se bajó para luchar contra la corriente y sacar a la familia atrapada en el coche, arriesgando su vida para salvar dos más.

El rescate fue un éxito y las imágenes se difundieron en sitios como Facebook y Twitter. Tiempo después se supo que la señora era esposa de un restaurantero de Acapulco.

Ofrecen recompensa al héroe que arriesgó su vida en Acapulco

El dueño del restaurante “La Pequeña España en Acapulco”,especializado en paella, publicó en Facebook que su esposa e hija fueron las víctimas rescatadas por el héroe anónimo y pidió ayuda a la comunidad para identificar al héroe anónimo, y los conductores del camión de refrescos, para agradecerles en persona ofreciéndoles una recompensa económica, además de comida gratis cada vez que visiten el restaurante.

“A los héroes sin capa que arriesgaron su vida para salvar a mi hija y a mi esposa, comuníquense conmigo les tengo una recompensa económica y un beneficio amplio para que siempre puedan comer gratis en el restaurante”, publico el empresario

Tiempo después, el empresario reveló en una transmisión en vivo que ya se puso en contacto con la persona que arriesgó su vida para salvar a su familia. El joven identificado como “Christopher” le dijo que no quiere atención pública, ni cámaras y se niega a recibir una recompensa ya que lo hizo de corazón.

Sobre los conductores del camión repartidor, el dueño del restaurante dijo que se ha puesto en contacto con un gerente de la empresa refresquera, ya que quiere estar seguro de recompensar a quienes se lo merecen de verdad, ya que hay muchas personas que se aprovechan de la situación.

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