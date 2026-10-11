¡Penta conquista Money in the Bank 2026! El mexicano se lleva el maletín

Penta lo logró Foto: Gettyimages

Penta conquistó el Money in the Bank 2026 al llevarse el maletín en una intensa lucha en la que tuvo que hacer frente a rivales como CM Punk, Bron Breakker y Je’Von Evans para alcanzar la victoria.

Con este triunfo, el ecatepense se une a Alberto del Río como los únicos luchadores mexicanos que lograron ganar el Money in the Bank.

Así le ganó Penta CM Punk y Bron Breakker en Money the Bank

A diferencia de Bron Breakker, el luchador mexicano esperó los primeros segundos del combate antes de entrar en acción. Su primer ataque fue un tope con giro contra contra CM Punk, a quien derribó después de lanzarse desde el ring, en una contienda donde cada oportunidad podía marcar la diferencia.

Aunque Bron Breakker se perfiló como uno de los favoritos durante varios momentos de la lucha, Penta no se quedó atrás y respondió a los ataques de sus contrincantes, haciendole un doble suplex al mismo tiempo que a Punk.

Breakker logró sacar de combate en dos ocasiones a Je’Von Evans, una de ella en camilla y otra al lanzarlo sobre una ambulancia; dicha situación fue aprovechada por Penta para protagonizar nuevos enfrentamientos con CM Punk. El estadounidense también tuvo complicaciones cuando uno de sus pies quedó atorado en una escalera durante varios minutos.

Kevin Owens y Trick Williams también estuvieron en la contienda pero su participación no fue tan destacada.

La disputa por el control de las escaleras elevó la intensidad del combate cuando Penta tuvo que hacer un “Penta Driver” contra Breakker; con dicho movimiento consiguió tomar ventaja y subir para descolgar el maletín de Money in the Bank 2026.

Con esta victoria, el “Zero miedo” se impuso en uno de los combates más exigentes de la noche y logró superar a sus rivales en una contienda donde la fuerza, la resistencia y el momento oportuno fueron fundamentales.

¿Qué sigue para Penta?

Con el maletín de Money in the Bank en su poder, Penta tiene garantizada una oportunidad por un campeonato en el momento, lugar y hora que él elija. El luchador mexicano podrá aprovechar esta ventaja para retar al campeón que decida.

Uno de sus posibles objetivos sería Roman Reigns, quien retuvo su título frente a LA Knight, el ecatepetence tiene cuentas pendientes con el Jefe Tribal, luego de que ambos se enfrentaran durante una edición de RAW en la Arena Ciudad de México, donde Penta estuvo cerca de arrebatarle el campeonato.

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