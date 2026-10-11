Lluvias dejan afectaciones en 6 municipios de Chiapas

Autoridades monitorean el nivel de los ríos. Foto: X: @pcivilchiapas

Las lluvias provocadas por tres fenómenos hidrometeorológicos en el océano Pacífico y el Golfo de México generan diversas afectaciones en seis municipios de Chiapas, donde se reportan daños en puentes, crecidas de ríos y mar de fondo.

En el municipio de La Concordia, el Sistema Estatal de Protección Civil reportó la caída de un dren pluvial, en el que ya trabajan la Secretaría de Infraestructura y la Comisión Estatal de Caminos para la rehabilitación del puente.

De igual forma, el puente Chinaca del municipio de Mezcalapa presentó afectaciones, por lo que el equipo de la Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos se trasladó a la zona a fin de determinar si es seguro el tránsito, habilitando una vía alterna para no incomunicar comunidades.

En el municipio de Oxchuc se reportó en la comunidad Kólol la crecida de un río en la que ya se encuentra trabajando el Equipo de Respuesta Inmediata para verificar los daños en esa región y dar atención oportuna a las familias.

En tanto, por el efecto mar de fondo, algunas viviendas se han visto afectadas por el ingreso de agua en los municipios de Arriaga y Tonalá, por lo que se ha entregado ayuda en coordinación con los municipios.

Mientras que en la cabecera municipal de Huixtla se registró un socavón que fue atendido desde el primer momento; sin embargo, por la continuidad de las lluvias, el terreno tiende a deslizarse, por lo que se movilizó una retroexcavadora y se colocaron piedras para atender la situación. La zona permanece acordonada.

De manera general, se atienden deslaves e inundaciones por la crecida de ríos y arroyos; en tanto, el centro ecoturístico Ojo de Agua mantiene un cierre temporal debido a las condiciones del tiempo.

De igual forma, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se realizan trabajos de limpieza en distintos tramos carreteros en donde se ha reportado la caída de rocas.

Ante ello, el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero, hizo un llamado a los municipios para que se mantengan atentos a los avisos y alertamientos emitidos a través de los canales oficiales de Protección Civil y de instituciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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