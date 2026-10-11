Ante la llegada del huracán Simon, cierran playas y desalojan comunidades costeras vulnerables

Foto: Adolfo Torres

Ante la inminente llegada del huracán Simon, autoridades de Jalisco desalojaron a bordo de un ferry a 78 personas, quienes fueron trasladadas de emergencia a Puerto Vallarta. La evacuación se concentró en las comunidades de Yelapa y Quimixto, donde familias enteras abandonaron sus hogares por riesgo de marejadas e inundaciones.

De acuerdo con personal de la Marina, Protección Civil tenía contabilizado un censo inicial de 150 personas en ambas poblaciones, pero una importante cantidad de ciudadanos prefirió trasladarse por su propia cuenta hacia zonas seguras, o quedarse en el litoral para resguardar sus viviendas y pertenencias materiales.

Entre el grupo de evacuados se encontraban ciudadanos extranjeros con residencia en la zona costera, así como nacionales y habitantes nativos de dichas localidades. Ellos coincidieron en que tomaron la decisión de salir ante el severo peligro que representa el fenómeno tropical, recordando además los graves destrozos provocados en 2019 por la tormenta tropical Narda.

De igual forma, las labores de auxilio marítimo contaron con el despliegue coordinado de las fuerzas federales y de rescate municipal para poner a salvo a los evacuados.

“La Secretaría de Marina y Protección Civil tenían un censo de 150 personas en Yelapa y Quimixto, de las cuales 78 decidieron abordar el embalse preventivo para resguardar su integridad”, confirmaron mandos navales en el puerto.

A la llegada de la embarcación a Puerto Vallarta, los evacuados descendieron acompañados de sus mascotas, las cuales lucían asustadas por el continuo movimiento de la nave.

Toda vez que se prevé que Simon se aproxime a la costa centro-occidental de México como un huracán de gran intensidad a primeras horas del domingo, mientras que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense señaló que no se descarta un fortalecimiento adicional antes de su impacto en tierra.

Mientras el huracán Simón se intensificó este sábado hasta convertirse en un potente ciclón de categoría 4 frente a la costa del Pacífico mexicano, acercándose a Jalisco, autoridades clausuran playas, exhortando a la población a mantenerse alejada.

También cerraron las playas

De igual forma, ante la advertencia activa de huracán para sectores de la costa del Pacífico al sur de Puerto Vallarta, incluyendo Manzanillo, Colima, personal de Protección Civil clausuró las playas, colocó barreras e izó banderas rojas y negras de advertencia, exhortando a la población a mantenerse alejada de la orilla.

A la par, efectivos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional y cuerpos de emergencia patrullaban zonas vulnerables a inundaciones y deslaves, mientras que las autoridades iniciaron evacuaciones preventivas en Cuyutlán.

Durante las primeras horas de la tarde en Manzanillo, los habitantes se mostraban mayoritariamente tranquilos a pesar de la proximidad del meteoro, sin señales de compras de pánico en los supermercados. Algunos comercios habían comenzado a colocar maderas en sus ventanales, mientras otros cerraban sus puertas, dejando las calles relativamente vacías.

Las lluvias se registran de forma intermitente desde el viernes por la noche, mientras la marea creciente empuja las olas casi hasta las entradas de los hoteles de primera línea de playa, aunque los fuertes vientos aún no se hacían sentir.

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