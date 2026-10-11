OMS espera “diagnóstico confirmado” de caso sospechoso de peste en Rusia

Foto: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este sábado que se mantiene a la espera de un “diagnóstico confirmado” tras la muerte de una técnica de laboratorio en un instituto ruso que estudia la peste.

La muerte de la empleada del laboratorio que trabajaba con la peste en Irkutsk, Siberia, fue atribuida por Rusia a una “neumonía”, pero la OMS reclamó más transparencia a Moscú.

🟦 On 2 October 2026, WHO became aware through media reports of the death of an employee of the Irkutsk Antiplague Research Institute of Siberia and the Far East, the Russian Federation.

🟦 According to these reports, the individual died on 2 October following hospitalization for… pic.twitter.com/3YBcoATHmX — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 10, 2026

Tras las demandas de verificación, las autoridades sanitarias rusas “informaron a la OMS que no se había registrado recientemente ningún caso de peste en Irkutsk, que se habían adoptado medidas de control (…) y que el análisis de laboratorio realizado a las personas en contacto no había revelado la presencia de ningún agente patógeno de alto riesgo”.

Las autoridades rusas también indicaron a la OMS “que no se había producido ningún incidente de bioseguridad en el laboratorio, a diferencia de la información difundida por los medios, y que no se ha notificado ningún caso nuevo de neumonía grave”.

Agregó que, según Moscú, todas las personas que estuvieron en contacto recibieron seguimiento médico y permanecieron asintomáticas durante todo el período.

En tanto que la OMS concluyó que seguiría “vigilando la situación y evaluando las posibles implicaciones para la salud pública a medida que haya nueva información disponible”.

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