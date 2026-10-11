Con bloqueos, trabajadores del IMSS en 4 estados exigen aumento salarial digno

Foto: José de Jesús Cortés

Con el llamado activo a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a marchar en la Ciudad de México el miércoles contra el desabasto de insumos y medicamentos, así como un aumento salarial digno, este sábado hubo movilizaciones en cuatro estados: Edomex, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí.

A la par, el director del IMSS, Zoé Robledo, respondió con un video reconociendo los retos del instituto ante el crecimiento de su plantilla laboral, llamando al diálogo con los trabajadores, a quienes dijo respetar sus manifestaciones, aunque aseguró que el abasto de medicamentos es del 94%.

¿Dónde protestaron este sábado los trabajadores del IMSS?

Estado de México

En el Valle de Toluca se registraron tres bloqueos de trabajadores del IMSS, afectando la circulación en: Paseo Tollocan, avenida Morelos y avenida Tecnológico, exigiendo aumento salarial digno y abasto de medicamentos, alimentos, herramientas e insumos.

Ahí, la base trabajadora denunció que las carencias no se limitan al área médica, sino que también afectan cocinas, limpieza, mantenimiento y áreas administrativas. Agregaron que en algunas cocinas hospitalarias deben hacer rendir los alimentos para atender a todos los pacientes.

Foto: Carlos Vera

Además, aseguraron que el personal de mantenimiento llega a utilizar sus propios recursos para reparar camas, camillas y desperfectos en las instalaciones. Ante ello, rechazaron el aumento propuesto de 2.9 %, exigiendo un incremento de 10 %, además de demandar que el Gobierno federal garantice los recursos necesarios para el funcionamiento del instituto.

Mientras que los manifestantes aseguraron que la movilización se intensificó tras un intento de desalojo en la Ciudad de México. Algunos permanecieron en el lugar desde la mañana del viernes y han recibido apoyo de ciudadanos con alimentos y bebidas calientes. También pidieron solidaridad de los derechohabientes y la población, al advertir que la falta de medicamentos e insumos no solo afecta sus condiciones laborales, sino también la atención de los pacientes.

Oaxaca

Mientras tanto, en Oaxaca, unos 200 trabajadores del IMSS-Bienestar se sumaron a las protestas nacionales marchando desde el Hospital General Aurelio Valdivieso a las oficinas de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Durante la movilización, demandaron un incremento directo al salario superior de 2.9 %, respeto a sus derechos laborales y la destitución inmediata de su líder sindical, Rafael Olivos, y los secretarios generales del sindicato en todo el país.

Foto: José de Jesús Cortés

“Es muy importante que la ciudadanía entienda que nosotros no vamos en contra de ellos, no queremos causarles molestias ni queremos desestabilizar lo que es la seguridad social” Nora Ruiz Quiroz / trabajadora del IMSS-Bienestar Oaxaca

Exigieron también la dotación de insumos para garantizar la seguridad social a los derechohabientes, luego de que las protestas de los trabajadores por la destitución de su actual dirigente se extendieron durante la semana en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Querétaro.

Hidalgo

De igual forma, en Pachuca un grupo de trabajadores del IMSS realizó una movilización pacífica sobre el bulevar Felipe Ángeles. Por segundo día consecutivo, solicitaron respuesta inmediata a sus demandas laborales, así como el abastecimiento urgente de medicamentos e insumos médicos en las unidades de salud.

La movilización generó cortes parciales a la circulación, mientras los automovilistas fueron canalizados para utilizar rutas alternas en la capital hidalguense, mientras que, entre las consignas que manifestaron, estuvo el recuerdo de las víctimas por la pandemia, por lo que hicieron un minuto de aplausos frente a la explanada de la Diosa del Viento, donde se construyó un memorial.

Foto: Luis Érick Ramírez

A pesar de la lluvia, los manifestantes se trasladaron de la Unidad de Medicina Familiar número 32 al Hospital General de Zona número 36, con bloqueos parciales y totales a la circulación.

San Luis Potosí

También en San Luis Potosí, trabajadores del IMSS intensificaron las manifestaciones por un aumento salarial digno y el abasto de medicamentos e insumos médicos, anunciando que no descartan radicalizar las acciones.

Ahí, los manifestantes mantienen bloqueos en la carretera federal 57, a la altura de Plaza Sendero dirección al Distribuidor Juárez, y en el paso del cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Terrazas, generando afectaciones en el Barrio de Tequis, las conexiones periféricas y los accesos al Hospital General de Zona número 2.

Asimismo, los trabajadores tomaron las oficinas sindicales, tanto en la capital potosina como en el municipio de Ciudad Valles. Manifestantes señalaron que, a pesar de las movilizaciones, la atención médica a los derechohabientes no se ha suspendido, pues el personal se organiza en turnos rotativos, de modo que los trabajadores que concluyen su jornada laboral salen para relevar a sus compañeros en los puntos de protesta.

En tanto que los trabajadores potosinos advirtieron que, de no llegar a un acuerdo resolutivo con las autoridades, las protestas y los cierres viales continuarán e intensificarán de manera indefinida.

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