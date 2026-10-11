Vinícius pierde la cabeza: jala el cabello a rival y termina expulsado con el Real Madrid; peligra el clásico

Foto: AFP

Vinícius Jr. protagonizó la polémica en la victoria 1-0 del Real Madrid sobre el Villarreal este sábado, durante la octava jornada de LaLiga, luego de que el VAR anulara un gol suyo y determinara su expulsión por jalarle el cabello a un rival. El brasileño podría enfrentar una sanción de varios partidos, lo que pondría en riesgo su participación en el clásico contra el Barcelona, programado para el 25 de octubre.

El delantero comenzó el encuentro en el banquillo y entró al descanso. Su ingreso animó al conjunto blanco, que buscaba romper el empate ante un Villarreal que había aumentado la intensidad tras la pausa.

Sin embargo, la intervención del brasileño terminó en controversia. Al minuto 72, Vinícius encontró la portería después de una gran jugada de Jude Bellingham, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR. La decisión también derivó en su expulsión por tirar del pelo a un rival al inicio de la jugada.

The hair attacked Vini. That should be banned 😤 pic.twitter.com/mTzXDUH9nI — Vinicius JR Out Of Context (@Viniciusooc) October 10, 2026

¿Por qué expulsaron a Vinícius Jr. ante Villarreal?

La jugada ocurrió cuando Vinícius culminó con un remate una cabalgada de Bellingham. Aunque el balón terminó en la red, la revisión del VAR detectó que el brasileño había tirado del cabello de un rival durante el desarrollo de la acción.

El gol quedó invalidado y el delantero fue expulsado al minuto 72, por lo que el Real Madrid tuvo que afrontar el cierre del partido con diez jugadores.

Pese a la desventaja numérica, el equipo blanco resistió los intentos del Villarreal, que se volcó sobre la portería merengue sin conseguir el empate.

🚨 Vinicius Jr reacts to the red card. ⚠️@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/UaVtz6t0xe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2026

¿Vinícius podría perderse el clásico contra Barcelona?

La expulsión podría tener consecuencias para los próximos partidos del brasileño. Una sanción de dos a tres encuentros pondría en riesgo su participación en el clásico contra el Barcelona, previsto para el 25 de octubre.

Por ahora, la posible ausencia depende de la sanción que se determine tras la tarjeta roja. El encuentro entre Real Madrid y Barcelona es uno de los compromisos que podría verse afectado por la suspensión del delantero.

Real Madrid vence 1-0 al Villarreal

La victoria del conjunto blanco llegó gracias a un gol de Yan Diomande al minuto 62, con un disparo cruzado que permitió al Real Madrid adelantarse en el marcador.

Antes, el Villarreal había exigido al portero Thibaut Courtois con dos remates consecutivos de Pape Gueye, a los minutos 60 y 61. El Real Madrid respondió inmediatamente con la anotación que terminaría definiendo el partido.

Con el triunfo, el equipo blanco se colocó provisionalmente en el tercer puesto de la clasificación, a seis puntos del Barcelona.

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