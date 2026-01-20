Cadillac lanza nuevo comercial con Checo Pérez rumbo a su regreso a la Fórmula 1 en la temporada 2026

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez aparece en el nuevo comercial de Cadillac. Foto: Getty Images

Cadillac presentó su nuevo comercial protagonizado por Sergio “Checo” Pérez, una de las figuras más importantes del automovilismo mundial, en una campaña que combina velocidad y buen humor en un momento clave de la carrera del piloto, a pocos meses del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El anuncio tiene como protagonistas a Checo Pérez y al Cadillac LYRIQ-V, el vehículo más rápido producido hasta ahora por la marca estadounidense. Más allá de mostrar las capacidades del auto, el spot pone el acento en la personalidad del piloto mexicano y en su identidad como competidor de alto nivel.

El comercial muestra a Checo conduciendo con total seguridad el nuevo modelo de Cadillac, cuando una voz le pide que reduzca la velocidad: “Checo, ¿podrías ir un poco más despacio?”. El piloto escucha la petición y responde con sorpresa: “¿Sí sabes que soy piloto de Fórmula 1?”, antes de continuar su camino y terminar el anuncio.

La escena conecta de inmediato con el público, no sólo por el humor, sino porque resume lo que Checo ha representado durante más de una década en el automovilismo, experiencia, confianza y una relación natural con la velocidad.

El piloto tapatío atraviesa una etapa de expectativa y renovación en su carrera, tras cerrar su ciclo con Red Bull, Checo se prepara para encarar un nuevo proyecto en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, año en el que Cadillac debutará como escudería en la máxima categoría del automovilismo.

Este contexto convierte al comercial en algo más que una simple colaboración publicitaria, para muchos aficionados, el anuncio funciona como una antesala simbólica del regreso de Checo a la parrilla, reforzando su presencia mediática mientras se acerca una temporada que marcará un nuevo capítulo en su trayectoria.

El vehículo que Checo maneja en el spot, el LYRIQ-V, acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3.5 segundos, una cifra que sirve como respaldo técnico a la narrativa del anuncio.

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de F1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo, con el Gran Premio de Australia en Melbourne, de acuerdo con el calendario ya publicado por la FIA y Formula 1. Esta carrera marcará el inicio de una nueva era para la categoría, que estrenará regulaciones técnicas y contará con la llegada de nuevos fabricantes y equipos.

El campeonato 2026 estará conformado por 24 Grandes Premios y concluirá a finales de año con el Gran Premio de Abu Dhabi, programado para el fin de semana del 4 al 6 de diciembre, manteniendo así un calendario extenso y global.

¿Cuándo es la presentación del auto de Cadillac?

La presentación del auto de Cadillac para la temporada 2026 de Fórmula 1 ya tiene fecha oficial, será el 8 de febrero de 2026, durante la transmisión del Super Bowl en Estados Unidos, donde la escudería estadounidense mostrará por primera vez la livery y diseño de su monoplaza que pilotarán Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Este lanzamiento será parte de un anuncio especial en uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial, lo que marca un momento importante en la preparación del equipo rumbo a su debut oficial en el campeonato.

