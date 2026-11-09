Chivas deja escapar el liderato del Apertura 2026 tras recibir un gol de León en los últimos minutos

El rebaño queda a dos puntos del primer lugar | Imago7

Chivas dejó escapar la oportunidad de convertirse en líder del Apertura 2026 de la Liga MX tras empatar 1-1 ante León en el Estadio Nou Camp, durante la jornada 16. El Guadalajara se adelantó al minuto 69 con un gol de Ricardo Marín, después de que los Esmeraldas se quedaran con diez jugadores por la expulsión de José Iván Rodríguez al 53′. Sin embargo, Paúl Bellón consiguió el empate al minuto 87, luego de un centro de Jhohan Romaña, y evitó la derrota del conjunto dirigido por Javier Gandolfi.

El empate dejó a Chivas en el tercer lugar de la clasificación con 30 puntos, por detrás de América, que tiene las mismas unidades, y Cruz Azul, líder con 32. El equipo de Gabriel Milito necesitaba la victoria para superar a la Máquina por diferencia de goles, pero dejó escapar la ventaja que mantuvo durante 18 minutos. Por su parte, León llegó a 23 unidades y regresó provisionalmente a puestos de Liguilla. En la última jornada, Guadalajara recibirá a Cruz Azul en un enfrentamiento directo por las primeras posiciones de la tabla. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA