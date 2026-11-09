Identifican al “Japonés”, hombre vinculado a Los Chapitos, hallado en una hielera

Hallan al “Japonés” en una hielera en Sinaloa. Foto: UnoTV.

Un hombre identificado como Óscar Duarte Zepeda, alias “Japonés”, presuntamente relacionado con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, fue localizado asesinado y desmembrado dentro de una hielera abandonada en una avenida de Culiacán, Sinaloa, durante este domingo 8 de noviembre.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Benjamín J. López y Vinoramas, en la colonia Los Mezcales, al norte de la capital sinaloense.

Los restos humanos se encontraban dentro de una hielera blanca que fue abandonada sobre la banqueta de un establecimiento dedicado a la venta de alimentos para ganado y aves. En la tapa del contenedor también fue colocada una cartulina con un mensaje que hacía referencia a integrantes de grupos criminales.

¿Qué se sabe del hallazgo de “El Japonés” en Culiacán?

Tras recibir el reporte a través del número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Policía Municipal y corporaciones federales acudieron al sitio.

Los agentes confirmaron la presencia de los restos humanos y establecieron un perímetro de seguridad para permitir las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), acompañado de especialistas en criminalística y servicios periciales, realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Horas después, familiares de la víctima acudieron a las instalaciones forenses para realizar el reconocimiento del cuerpo. De acuerdo con los reportes disponibles, se confirmó que correspondía a Óscar Duarte Zepeda, conocido como “Japonés”.

¿Quién era Óscar Duarte Zepeda, alias “El Japonés”?

De acuerdo con información preliminar, el “Japonés” estaría relacionado con la facción de Los Chapitos, vinculada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Asimismo, reportes preliminares señalan que tendría parentesco con personas vinculadas a dicha organización criminal, una de las facciones involucradas en la disputa que mantiene a Sinaloa bajo una crisis de violencia desde septiembre de 2024.

La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones para esclarecer el asesinato, establecer las circunstancias en que ocurrió y determinar si el crimen tiene relación con la disputa entre organizaciones criminales.

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