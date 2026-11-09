Van más de 400 partidos de futbol suspendidos en Colima por desaparición de árbitro

Foto: Especial

La desaparición de un árbitro de fútbol en Colima provocó la suspensión de cerca de 450 encuentros deportivos durante la semana. Como muestra de solidaridad y para exigir avances en su localización, integrantes del gremio arbitral detuvieron actividades en ligas de los municipios de Colima, Coquimatlán, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc.

Se trata de Héctor Jesús Sánchez Torres, conocido como “Tetos”, quien fue visto por última vez el 30 de octubre cuando salió de su domicilio. Ese día tenía previsto trasladarse a la comunidad de Quesería, en el municipio de Cuauhtémoc, al norte del estado, para dirigir un partido de fútbol; sin embargo, nunca llegó al encuentro y desde entonces se desconoce su paradero.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Colima, Ricardo Gómez Calcáneo, informó que antes de perder comunicación con sus familiares, el árbitro habría reportado una lesión en uno de sus tobillos.

Explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) encabeza las investigaciones, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública realiza labores de recopilación de información para contribuir con las autoridades ministeriales. Aunque la dependencia no ha recibido una solicitud formal de intervención, el funcionario aseguró que revisa personalmente el caso, al considerar que existen circunstancias atípicas en torno a la desaparición.

También reconoció que hay información adicional que podría complicar el contexto de los hechos, pero evitó revelar detalles debido a que forman parte de una investigación reservada.

¿Cómo fue el paro de actividades deportivas?

Por su parte, Sergio Rojas Beltrán, delegado estatal de árbitros, detalló que el paro de actividades representó la suspensión de aproximadamente 400 partidos programados durante el fin de semana, además de otros 50 encuentros que habitualmente se desarrollan de martes a viernes. La protesta alcanzó prácticamente todas las modalidades del futbol local, desde las categorías infantiles y formativas hasta Primera Fuerza, futbol amateur, futbol rápido y futbol 7. Incluso quedaron detenidas las etapas finales de torneos como la Liga del Recuerdo y la Liga de la Villa.

Rojas Beltrán destacó que la decisión tuvo el respaldo de jugadores y directivos de las diferentes ligas, quienes se sumaron a la exigencia de encontrar a su compañero y expresaron su apoyo a sus familiares.

Héctor Torres forma parte del Colegio de Árbitros Manuel Álvarez, uno de los tres organismos arbitrales que operan en Colima. A lo largo de su trayectoria, participó en encuentros de Primera Amateur, Primera Fuerza y categorías infantiles, donde era reconocido por su capacidad y experiencia.

Mientras las autoridades mantienen las investigaciones, el gremio arbitral permanece a la espera de noticias sobre su compañero y confía en que se esclarezcan las circunstancias de su desaparición, aunque no han confirmado hasta cuándo mantendrán la suspensión de partidos.

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