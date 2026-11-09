“Hay que dar la cara”: Máynez a Samuel García por señalamientos de la ASF

Foto: Especial

El gobernador Samuel García debe responder de cara a la ciudadanía, consideró el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ante los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades y esquemas de triangulación de recursos en Nuevo León.

En su postura frente a las revisiones de la Cuenta Pública de Nuevo León, el líder emecista subrayó que ante cualquier cuestionamiento institucional que involucre a administraciones de su partido, la instrucción debe ser la transparencia absoluta y la rendición de cuentas.

“Algo natural de una etapa como la que estamos a punto de vivir, de inicios de precampaña, pero también algo que debemos asumir con seriedad y con toda frialdad y dar respuesta a los señalamientos que se tengan, y dar sobre todo la cara y resultados a la gente”, enfatizó Máynez al ser cuestionado sobre las indagatorias del órgano fiscalizador federal que ponen bajo la lupa el manejo de fondos estatales y la contratación de proveedores en territorio nuevoleonés.

Al mismo tiempo, aseguró que ven una “intención política” en la forma en que se dio a conocer el caso de presuntos actos de corrupción del gobernador emecista.

“Lo que sí veo es que hay una intencionalidad política en la manera en que las cosas se informan o se manejan, porque ustedes vieron que en los informes de la Auditoría Superior de la Federación luego se empezó a dar información de todos los estados, pero se decidió poner dos o tres casos para hacerlos más visibles y darles esta intencionalidad política” Jorge Álvarez Máynez / coordinador nacional MC

El posicionamiento del dirigente partidista se da en medio del revuelo político generado tras la entrega de los informes de la ASF, los cuales detectaron rutas de recursos públicos hacia personas físicas y morales vinculadas con servidores públicos, sumando presión al gobierno de Samuel García.

Mientras las bancadas de oposición en el Congreso local y federal exigen esclarecer el destino de los recursos y el avance de las investigaciones, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano insistió en que se debe permitir el trabajo de las instancias fiscalizadoras, apostando por la apertura total y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

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