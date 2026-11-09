Hallan 6 cuerpos en predio de Mazatlán a horas de la visita de Omar García Harfuch

Foto: Especial

La violencia continúa en Mazatlán, Sinaloa. A unas horas de la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fueron localizados seis cuerpos en avanzado estado de descomposición en una zona despoblada del puerto sinaloense.

El hallazgo ocurrió este domingo por integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia, quienes desarrollaban una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones de la comunidad de El Habalito del Tubo, al oriente de la ciudad. Los cuerpos fueron encontrados en un terreno cercano al kilómetro 252 del libramiento de Mazatlán, antes de llegar a la caseta de peaje de El Vainillo, en el sentido de circulación de norte a sur.

Las buscadoras habían iniciado los recorridos desde la tarde del sábado; sin embargo, tuvieron que suspender las actividades debido a reportes sobre la presencia de civiles armados en la zona. Este domingo regresaron al sitio y, después de aproximadamente cinco horas de rastreo, localizaron los restos de cinco hombres distribuidos en diferentes puntos del terreno. Al continuar con las labores de reconocimiento, encontraron un sexto cuerpo, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes.

En los alrededores también fueron localizados cartuchos, cargadores para armas de fuego y equipo táctico, entre ellos un chaleco y botas. Durante la jornada, las integrantes del colectivo estuvieron acompañadas por elementos de la Policía Municipal y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda. Posteriormente, arribaron efectivos de la Secretaría de Marina.

Hasta el momento, las seis víctimas permanecen sin identificar y se desconoce cuánto tiempo llevaban en el lugar. Los restos serán trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios que permitan establecer las causas de muerte y avanzar en su identificación.

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