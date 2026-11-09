¿Te niegan la garantía de un producto? Profeco explica qué puedes hacer

Garantía de productos. Foto: Ciuartoscuro.

Con la llegada de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que las personas tienen derecho a hacer válida la garantía de un producto cuando presenta fallas o defectos, por lo que explicó qué pueden reclamar y cómo proceder si un proveedor se niega a repararlo, sustituirlo o devolver el dinero.

La #garantía es un derecho que los proveedores deben respetar.



Si tu producto presenta fallas o defectos de fábrica, puedes exigir su reparación, reposición o la devolución de tu dinero, además de una bonificación.



Antes de comprar, revisa las condiciones y vigencia de la… pic.twitter.com/3IZ2JSQz9k — Profeco (@Profeco) November 8, 2026

La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que los proveedores deben entregar una póliza de garantía por escrito, con información clara y precisa sobre su alcance, duración, condiciones y mecanismos para hacerla efectiva.

Este documento debe proporcionarse al consumidor al momento de recibir el bien o servicio.

¿Qué puedes exigir si un producto presenta fallas?

Cuando un artículo tiene defectos o no cuenta con las características necesarias para su uso ordinario, la legislación contempla distintas opciones para proteger a los consumidores.

De acuerdo con la LFPC, las personas pueden elegir entre:

La reposición del producto

La rescisión del contrato

La reducción del precio

Además, en cualquiera de estos supuestos, el consumidor tiene derecho a recibir una bonificación o compensación, conforme a lo establecido en la legislación.

¿Cómo hacer válida la garantía de un producto?

Para evitar problemas al momento de reclamar, la Profeco recomienda revisar las condiciones de la garantía antes de concretar una compra.

Entre los aspectos que se deben verificar están:

La vigencia de la garantía

Los productos o fallas que cubre

El procedimiento para solicitar su aplicación

La ubicación de los centros de servicio autorizados

También es importante conservar los comprobantes de compra, ya que pueden ser necesarios para realizar una reclamación.

Si el producto presenta alguna falla, se debe acudir de inmediato con el proveedor y solicitar una revisión para determinar si corresponde repararlo, sustituirlo o reembolsar su costo.

La dependencia advierte que no se debe acudir con terceros para intentar solucionar el problema, pues si una persona ajena al proveedor abre o intenta reparar el artículo, la garantía quedará invalidada.

¿Dónde denunciar si no respetan tu garantía?

La Profeco puede asesorar, conciliar y defender los derechos de las personas consumidoras. Por ello, si un proveedor se niega a cumplir con la garantía, se puede solicitar orientación o presentar una denuncia mediante sus canales institucionales:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.

X: @AtencionProfeco y @Profeco.

Facebook: ProfecoOficial.

Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

La dependencia recuerda que hacer efectiva una garantía es una obligación legal de los proveedores, por lo que los consumidores pueden recurrir a estas vías cuando sus derechos no sean respetados.

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