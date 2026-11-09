¿Podrás atenderte en cualquier hospital público? Esto dice Américo Villarreal sobre el nuevo sistema de salud

Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas.

La posibilidad de recibir atención médica sin importar la afiliación al IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar forma parte de la reorganización del sistema público de salud que impulsa el Gobierno federal, explicó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Durante su programa Diálogos con Américo, transmitido este domingo 8 de noviembre, el mandatario señaló que el objetivo es avanzar hacia un sistema universal de salud, donde la derechohabiencia no represente un obstáculo para recibir servicios médicos.

“El ciudadano va a poderse presentar en un hospital o en una clínica y solicitar atención y se le va a dar la atención”, afirmó Villarreal Anaya.

Sin embargo, reconoció que la integración de las instituciones todavía se encuentra en proceso y requiere coordinación, financiamiento y seguimiento.

¿Se podrá recibir atención en el IMSS o ISSSTE sin estar afiliado?

El gobernador explicó que la reorganización del sistema busca integrar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar.

La intención es que las personas puedan acceder a servicios médicos sin que su afiliación laboral o los procedimientos administrativos impidan recibir atención.

Actualmente, las instituciones mantienen esquemas de atención y requisitos diferentes, por lo que la integración no significa que todos los hospitales públicos ya atiendan indistintamente a cualquier persona.

“Estamos en el proceso, no es un camino fácil”, reconoció el gobernador.

Villarreal Anaya sostuvo que el proyecto busca reducir las diferencias en la oportunidad y calidad de la atención entre instituciones y entidades federativas.

Sistema Universal de Salud contempla 12 mil 750 consultorios para 2027

Uno de los principales componentes de esta estrategia es la puesta en operación de 12 mil 750 consultorios de atención primaria en enero de 2027, según lo anunciado por el Gobierno federal.

Estos espacios estarán distribuidos en las 24 entidades donde opera el IMSS-Bienestar y permitirán atender a personas independientemente de su derechohabiencia.

Los consultorios ofrecerán servicios gratuitos para padecimientos frecuentes, además de seguimiento médico para enfermedades crónicas.

Entre los servicios previstos se encuentran:

Atención de infecciones respiratorias y gastrointestinales

Seguimiento de diabetes e hipertensión

Detección y control de obesidad

Orientación médica y prevención de enfermedades

Entrega de medicamentos básicos

Canalización a hospitales cuando se requiera atención especializada

La Secretaría de Salud informó que los consultorios tendrán personal médico, equipamiento y herramientas tecnológicas para facilitar la atención.

La estrategia también busca acercar los servicios a comunidades rurales y reducir los traslados de pacientes hacia hospitales.

Tamaulipas reporta abasto de medicamentos de 84% para enfermedades crónicas

Durante el programa, Américo Villarreal informó que el abasto de medicamentos para enfermedades crónicas en Tamaulipas se encuentra alrededor del 84%.

Esto representa un faltante aproximado del 16% respecto al nivel de abastecimiento reportado para estos tratamientos.

En contraste, señaló que la disponibilidad de medicamentos para padecimientos infecciosos y tratamientos oncológicos supera el 94%.

Las cifras fueron presentadas por el mandatario con base en reportes del sector salud estatal.

Villarreal también destacó el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, incluida la conclusión de hospitales en Ciudad Madero y Matamoros.

Asimismo, mencionó el reequipamiento del Centro Oncológico, el Hospital Infantil y otras unidades médicas especializadas.

¿Qué avances reporta Tamaulipas en salud materna?

En materia de atención a mujeres embarazadas, el gobernador informó que Tamaulipas pasó del lugar 30 al 19 nacional en el indicador de riesgo de muerte durante el embarazo.

Agregó que las unidades hospitalarias del sector salud estatal acumulan más de tres meses sin registrar fallecimientos de mujeres embarazadas, según los informes recibidos por su administración.

El mandatario también destacó la instalación del Consejo Estatal de Salud, organismo encargado de coordinar instituciones médicas federales y estatales.

Entre sus funciones se encuentran supervisar indicadores de atención, evaluar servicios médicos y dar seguimiento a los programas de vacunación.

Finalmente, Villarreal Anaya sostuvo que la prevención y el diagnóstico oportuno serán componentes del nuevo modelo, particularmente frente a enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer.

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