Trasladan a delegación de la FGR a los 19 detenidos tras balacera en restaurante de Guadalajara

Foto: Especial

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad con más de 27 vehículos de corporaciones federales y estatales, fueron trasladados a la delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR) los 19 detenidos capturados durante el operativo y enfrentamiento armado de este domingo en el restaurante Sabea, en el cruce de las avenidas México y Terranova, en Guadalajara.

El traslado ocurrió a las 19:11 horas, casi cuatro después de la intervención de fuerzas federales y del intercambio de disparos que se registró al interior del establecimiento.

Uno a uno, los detenidos fueron sacados del restaurante bajo custodia de elementos federales y abordaron seis vehículos oficiales para ser llevados ante la autoridad ministerial. El convoy fue encabezado por una unidad blindada del Grupo de Operaciones Tácticas de la Secretaría de Seguridad del Estado, con un elemento artillero en posición de vigilancia.

De acuerdo con la información oficial, el operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Durante la intervención fue detenido Rafael Álvarez Ayala, alias “R2” o el “Barbas”, identificado como presunto mando de la célula “Los Rs”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco y Michoacán. Según las autoridades, al ingresar al inmueble, el personal fue recibido con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento al interior del restaurante.

Como saldo oficial, el presunto líder criminal y un elemento de la Marina resultaron heridos y reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas fallecidas.

Mientras se desarrollaba el operativo, comensales abandonaron el lugar y otros buscaron resguardo dentro del establecimiento. En el exterior permanecieron elementos de distintas corporaciones, unidades blindadas y servicios de emergencia.

Afuera del restaurante también se concentraron familiares y abogados de los detenidos, quienes evitaron hacer declaraciones a los medios de comunicación. Asimismo, trabajadores del establecimiento, entre ellos meseros y personal de seguridad, permanecieron en la zona, pero rechazaron ser entrevistados.

Una vecina del sector aseguró que el restaurante no había sido escenario reciente de incidentes o escándalos, pese al amplio despliegue de fuerzas de seguridad que mantuvo acordonada la zona durante varias horas.

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