Fuerte video: cámara aérea eleva a hombre en show de Karol G y cae

Karol G en un concierto en California. Foto: AFP

Un camarógrafo sufrió una aparatosa caída durante un concierto de Karol G en Monterrey, Nuevo León, luego de que una cámara aérea aparentemente se enganchara con su equipo, lo levantara por los aires y lo dejara caer durante la noche del sábado, en el Estadio BBVA.

El momento quedó grabado por asistentes al concierto y comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el trabajador es elevado de manera repentina mientras Karol G interpreta una de sus canciones.

Anoche el camarógrafo de KAROL G salió volando y tuvo un horrible accidente, fuentes cercanas a la reggaetonera de Medellín afirman que la persona sufrió fracturas en sus dos piernas



Karol G vio el accidente y no hizo nada, qué opinan? pic.twitter.com/H3xXtmWFwX — rubi ʰᵃ ᵛⁱˢᵗᵒ ᵃ ˢʰᵃᵏⁱ (@lobo_animado) November 8, 2026

Hasta el momento, se desconoce su estado de salud y si sufrió lesiones de gravedad. Tampoco se ha dado a conocer su identidad o la altura exacta desde la que cayó.

Así fue la caída del camarógrafo en concierto de Karol G

El accidente ocurrió mientras la intérprete de “Tusa” cantaba el tema “Te llevas to”. Según los reportes, el mecanismo de una cámara aérea se enganchó con el equipo que llevaba uno de los trabajadores de la producción.

La fuerza del dispositivo provocó que el hombre saliera impulsado hacia arriba, ante la mirada de quienes se encontraban cerca del escenario.

Segundos después, el trabajador se desprendió del mecanismo y cayó en el espacio ubicado junto a la plataforma, cerca de la zona destinada al público.

Los videos muestran la rapidez con la que ocurrió el percance, aunque no permiten establecer con certeza la altura de la caída ni las lesiones que pudo sufrir el afectado.

De acuerdo con los reportes de prensa, integrantes del personal de producción acudieron a auxiliarlo después del accidente.

Al parecer, Karol G no se percató del accidente porque se encontraba de espaldas al lugar donde ocurrió la caída.

¿Cuándo son los próximos conciertos de Karol G en México?

El accidente ocurrió durante la segunda de tres presentaciones programadas en el Estadio BBVA de Monterrey.

La gira de la cantante colombiana contempla seis fechas en México:

13, 14 y 15 de noviembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

La tercera presentación en Monterrey está programada para este domingo 8 de noviembre.