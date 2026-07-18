Messi habla sobre la foto con Lamine Yamal de bebé antes de la final del Mundial: “Es una locura”

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Lionel Messi habla de la foto con Yamal. Foto: AFP

Lionel Messi habló a un día de disputar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sobre las imágenes en las que aparece sosteniendo en brazos a un bebé llamado Lamine Yamal, quien casi dos décadas después se convertirá en su rival por el título más importante del futbol.

Durante un evento previo al partido celebrado en Nueva York y Nueva Jersey, el capitán de la selección argentina fue cuestionado sobre la coincidencia que ha dado la vuelta al mundo y que muchos aficionados consideran una especie de “profecía” del futbol.

Messi primero elogió el presente del joven atacante español, a quien considera una de las grandes figuras de la nueva generación.

“Lamine es un grandísimo jugador. Juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Tiene una gran carrera por delante y la oportunidad de conseguir algo histórico”, afirmó el argentino.

Sin embargo, fue al recordar la fotografía cuando el campeón del mundo dejó una de las frases más comentadas de la conferencia.

“Esa foto es una locura, que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo es una locura. Es uno de los mejores del mundo, sin duda”.

Messi también reconoció que el crecimiento futbolístico de Lamine Yamal representa una gran noticia para el Barcelona, club donde ambos comenzaron a escribir su historia, aunque dejó claro que durante la final Argentina hará todo lo posible para frenar al joven español.

“El bien de él va a ser el bien del Barcelona también. Intentaremos hacer un gran partido para que no tenga su mejor versión”.

La historia detrás de la fotografía que se volvió viral

La imagen fue tomada en 2007 como parte de un calendario benéfico organizado por la Fundación del Barcelona y el diario Sport, una iniciativa destinada a recaudar fondos para UNICEF y otras organizaciones sociales de Cataluña.

Como parte de esa campaña, varios jugadores del primer equipo convivieron con bebés seleccionados mediante un sorteo realizado entre familias del barrio de Rocafonda, en Mataró. Uno de esos niños era Lamine Yamal, quien apenas tenía unos meses de nacido cuando fue fotografiado junto a un Messi de apenas 20 años.

Durante mucho tiempo nadie conoció la identidad del pequeño, la fotografía permaneció prácticamente olvidada hasta que en 2024 Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, la compartió en redes sociales.

La publicación se volvió viral y sorprendió al mundo del futbol al revelar que el bebé era el mismo jugador que hoy porta el dorsal 10 del Barcelona.

El autor de la imagen, el fotógrafo Joan Monfort, ha contado en diversas entrevistas que jamás imaginó la dimensión que alcanzaría aquella sesión. Incluso ha señalado que se trata de “la foto más famosa” de toda su carrera y que la coincidencia de ver a ambos disputando una final mundialista es algo que parece escrito por el destino.

Monfort también recordó que Messi apenas comenzaba su carrera y no tenía mucha experiencia cargando bebés, por lo que la interacción fue complicada al inicio.

Gracias al apoyo de la madre de Lamine, la sesión terminó regalando una imagen tierna que, con el paso del tiempo, adquirió un significado completamente distinto.

De una campaña solidaria a la final del Mundial

La final del Mundial 2026 también marcará el primer enfrentamiento oficial entre Lionel Messi y Lamine Yamal. El argentino, de 39 años, buscará conquistar un nuevo campeonato del mundo para cerrar una de las carreras más exitosas en la historia del futbol.

Del otro lado estará un Lamine Yamal de apenas 19 años, considerado por muchos como el heredero natural de Messi en el Barcelona y uno de los futbolistas con mayor proyección del planeta.

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