Hat-trick de Henry Martín guía remontada del América ante Necaxa

El delantero mexicano sigue haciendo historia con los azulcremas | Imago7

América consiguió una victoria de 4-2 ante Necaxa en el Estadio Victoria dentro de la Jornada 10 del Apertura 2026, en un partido donde las Águilas remontaron el marcador con una actuación destacada de Henry Martín. El delantero marcó un triplete, mientras que Miguel Borja volvió a aparecer con gol por tercera jornada consecutiva para completar la remontada azulcrema. Revive las mejores acciones del partido en nuestra CRÓNICA.