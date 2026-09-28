De madrugada, llegará el lunes Ernesto Ruffo a su casa en Ensenada, tras viaje de 32 horas

Foto: Cuartoscuro | Archivo

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llegará a Ensenada entre las 6:00 y 7:00 horas de este lunes, afirmó su hija, Verónica Ruffo, concluyendo un viaje de 32 horas por carretera.

Asimismo, destacó que habrá gente para recibirlo en el domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria como parte del proceso judicial en su contra.

Ello, luego de que el sábado el exmandatario salió del penal del Altiplano, para ser trasladado por la Guardia Nacional a Baja California, siendo ahí donde surgió la orden de aprehensión en su contra, y por orden de un juez, quien otorgó la medida por razones humanitarias.

Sin embargo, la situación destaca, y ha causado polémica, pues la medida de amparo es cumplimentada por el Gobierno federal con un traslado de 32 horas por la vía terrestre, en un viaje que se realiza en dos días en un convoy de la GN.

Pese a su estado de salud, pues fue sometido a una operación de cadera, además de tener 74 años, Ruffo Appel es llevado vía terrestre entre el Estado de México, donde se encontraba preso, y Baja California, para continuar con el proceso en su contra.

Además, quienes lo apoyan, como el Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo, destacan que el acusado de supuestos vínculos con el huachicol fiscal es trasladado incomunicado, por lo que su familia desconoce en qué parte del recorrido se encuentra, ya que por la mañana no les respondía la Guardia Nacional para darles señas.

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