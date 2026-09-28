Salud, una prioridad en los 4 años de gobierno de Américo Villarreal

Foto: Gobierno de Tamaulipas

A cuatro años del inicio de la administración de Américo Villarreal Anaya, la salud se mantiene como una de las prioridades del Gobierno de Tamaulipas, con una política orientada a garantizar atención oportuna, universal y humanista, resaltó el secretario de Salud estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales.

Al participar en el programa Diálogos con Américo, Gerrero Morales destacó que la estrategia se ha desarrollado en coordinación con el Gobierno de México, particularmente mediante la incorporación del estado al IMSS-Bienestar y el fortalecimiento de infraestructura, equipamiento, medicamentos y personal médico.

Agregó que la instrucción del gobernador para las instituciones del sector es mantener una política de “cero rechazos” a las personas que requieran atención médica, y explicó que, cuando un medicamento, estudio, tratamiento o traslado no pueda resolverse directamente, las autoridades estatales deben buscar alternativas para apoyar al paciente.

Entre las estrategias implementadas también destacó el Código Infarto, que articula hospitales, medicamentos, protocolos y capacitación para responder ante emergencias cardiovasculares.

De acuerdo con los resultados oficiales presentados este año, la muerte intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio disminuyó 25 puntos porcentuales, mientras que la administración estatal reporta una inversión de 4 mil 300 millones de pesos en infraestructura hospitalaria. A esto se suma la puesta en operación del Hospital General de Ciudad Madero, inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum en agosto, con capacidad para atender a más de 538 mil personas sin seguridad social.

Para 2027, el Gobierno de México contempla la instalación de 430 Consultorios del Servicio Universal de Salud en los 43 municipios de Tamaulipas. Los espacios contarán con personal médico o de enfermería y medicamentos para atender padecimientos de primer nivel, con el objetivo de acercar los servicios a las comunidades y reducir el gasto de bolsillo de las familias.

La política estatal también contempla acciones de prevención y atención materna mediante el Código Oro, además de estrategias contra enfermedades transmisibles. Hasta la semana epidemiológica 37, la Secretaría de Salud reportó que Tamaulipas se mantenía sin casos de sarampión y registraba menos de 60 casos de dengue durante 2026, sin defunciones por esta enfermedad. La salud mental también forma parte de la estrategia, con el objetivo de incorporar la atención psicológica y psiquiátrica al primer nivel de atención.

En cuatro años de administración, Villarreal Anaya ha planteado que la atención médica no debe depender de la condición económica o laboral de las personas. La coordinación con el Gobierno federal, el IMSS-Bienestar, la ampliación de infraestructura y los programas de prevención forman parte de la ruta para consolidar un modelo de atención universal y gratuito en Tamaulipas, bajo el principio de que la salud es un derecho y el bienestar de las familias es una prioridad.

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