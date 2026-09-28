Metro CDMX. Foto: Metro CDMX

El Servicio de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) mantiene cierres para este lunes 28 de septiembre, pues la estación Zócalo/Tenochtitlán permanece sin servicio.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 27, 2026

No obstante, el resto de las estaciones de toda la red ofrecen servicio normal, sin cierres previstos para este inicio de semana, por lo que los usuarios pueden ascender y descender sin complicaciones.

Estación Zócalo sigue sin servicio

Tras las actividades que se han registrado en el Zócalo de la Ciudad de México, así como las distintas movilizaciones, el Metro CDMX mantiene cerrada la estación Zócalo, correspondiente a la Línea 2, la cual va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Es por ello por lo que, para el inicio de servicio de este lunes 28 de septiembre, la estación continuará cerrada. Debido a ello, las autoridades del Metro CDMX piden a los usuarios buscar alternativas, las cuales pueden ser: Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

Lluvias o anomalías podrían provocar retrasos

Asimismo, ante el pronóstico de lluvias para este lunes, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el servicio del Metro CDMX podría retrasarse ante la activación de la marcha de seguridad.

Del mismo modo, en caso de cualquier anomalía, el servicio podría retrasarse o, incluso, suspenderse de forma parcial. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX, así como de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.