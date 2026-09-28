Los Lucha Brothers regresan y los mexicanos triunfan en Worlds Collide de WWE

Penta y Rey Fénix vuelven a ser equipo Foto: AFP

Penta y Rey Fénix volvieron a ser equipo durante el evento Worlds Collide 2026, en el que también los mexicanos Dragon Lee y Mini Vikingo consiguieron victorias importantes.

Más allá de combates entre WWE y AAA, este evento llega con historias de los luchadores mexicanos y sus objetivos dentro de ambas empresas de lucha.

Los Lucha Brothers están de regreso

Durante el evento, que no tuvo transmisión en vivo, se dio el regreso del icónico dúo mexicano Los Lucha Brothers, compuesto por Penta y Rey Fénix, quienes se enfrentaron a Daga y Berto, de Los Perros del Mal.

La lucha se inclinaba a favor de los hermanos, pero la intervención de Angel y Karmen Petrovic terminó por darles la victoria por descalificación.

Cabe destacar que cada vez Penta tiene más peso dentro del roster de WWE, pues incluso hace unas semanas enfrentó a Roman Reigns por uno de los títulos más importantes de la industria.

Por su parte, Rey Fénix continúa creciendo, mientras mantiene consigo el Campeonato Crucero de AAA.

Dragon Lee también ganó en Chicago

Otro de los rostros enmascarados que sigue brillando es el de Dragon Lee, quien en esta noche dio una batalla llena de lances contra Jack Cartwheel.

El mexicano aplicó su ‘Operación Dragón’ para lograr el conteo de tres y llevarse la victoria.

Mini Vikingo va por el campeonato de Fénix

La noche también dejó otra conexión mexicana, luego de que Mini Vikingo derrotara a Axiom, Je’Von Evans y E.K. Prosper en un combate de cuatro esquinas para convertirse en el retador número uno al Campeonato Crucero de AAA.

Actualmente, este campeonato se encuentra en manos de Rey Fénix, por lo que Mini Vikingo tendrá la oportunidad de buscar el título que posee el luchador mexicano.

Rey Mysterio, El Grande Americano y CM Punk

La lucha estelar fue protagonizada por Rey Mysterio, El Grande Americano y CM Punk, siendo una sorpresa que este último peleó enmascarado y trajo de regreso el tema This Fire Burns después de 15 años.

Tras ganar su lucha contra JD McDonagh, Omos y Dominik Mysterio, recibieron el apoyo de Oba Femi, quien se enfrentó a un Omos dispuesto a atacar tras la derrota.

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