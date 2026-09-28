Se forma la tormenta tropical Rachel; ve estados afectados y trayectoria

Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Rachel se formó este domingo a partir de la depresión tropical Dieciocho-E y provocará lluvias intensas en regiones de Guerrero y Oaxaca, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Vale mencionar que podrá convertirse en huracán categoría 1 el 30 de septiembre.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Rachel se ubicó a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 7 km/h.

¿Qué estados afectará la tormenta tropical Rachel?

De acuerdo con el aviso meteorológico de Conagua, Rachel ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Guerrero: sur y sureste.

Oaxaca: este, sur y sureste.

Además, se esperan vientos sostenidos de 30 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h, así como oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Se formó la #TormentaTropical #Rachel a partir de la depresión tropical Dieciocho-E. Su centro se ubicó a 485 kilómetros (km) al sur de Acapulco, #Guerrero, y a 900 km al sureste de Manzanillo, #Colima.



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¿Cuál es la trayectoria de Rachel?

El pronóstico muestra que Rachel continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste y aumentará su intensidad durante los próximos días.

Para las 00:00 horas del 30 de septiembre, el sistema podría alcanzar la categoría de huracán categoría 1 y ubicarse a 340 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a la misma distancia al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

A las 12:00 horas del 30 de septiembre, Rachel se mantendría como huracán categoría 1, a 330 kilómetros al suroeste de Playa Pérula y a 365 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Posteriormente, para las 12:00 horas del 1 de octubre, el pronóstico ubica a Rachel como huracán categoría 2, a 390 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes y a 405 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula.

Para las 12:00 horas del 2 de octubre, Rachel continuaría como huracán categoría 2, a 410 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes y a 450 kilómetros al oeste de Playa Pérula.

Trayectoria pronosticada de Rachel

Fecha y hora Categoría Ubicación 30 de septiembre, 00:00 h Huracán categoría 1 340 km al suroeste de Manzanillo, Colima 30 de septiembre, 12:00 h Huracán categoría 1 330 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco 1 de octubre, 12:00 h Huracán categoría 2 390 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco 2 de octubre, 12:00 h Huracán categoría 2 410 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco

Polo también provoca lluvias en Baja California Sur

Mientras Rachel se formó frente a las costas del Pacífico sur, el huracán Polo, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, continúa desplazándose frente a Baja California Sur.

A las 15:00 horas, Polo se localizó a 370 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 445 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h, rachas de 250 km/h y desplazamiento hacia el norte a 19 km/h.

Su circulación genera lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro de Baja California Sur, además de vientos de 20 a 40 km/h, rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 3 a 5 metros.

Por la cercanía de Polo con la península, Conagua mantiene y modifica distintas zonas de prevención y vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

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