Tormenta en el noreste de Estados Unidos ya deja un muerto y a miles sin electricidad

Foto: AFP

Fuertes vientos y lluvias torrenciales azotan este domingo el noreste de Estados Unidos, donde provocaron al menos un muerto y dejaron sin electricidad a decenas de miles de usuarios. En Boston, Filadelfia y Nueva York las autoridades advirtieron del riesgo de inundaciones y de cierres de rutas.

Las ráfagas podrían superar los 70 km/h a lo largo de la costa este, con picos de hasta 130 km/h en el estado de Nueva York, según el último boletín de los servicios meteorológicos nacionales (NWS por sus siglas en inglés), aunque precisa que el viento debería amainar por la tarde.

Más de 100 mil usuarios quedaron sin electricidad en varios estados, aunque el domingo por la tarde el servicio se restableció para miles de ellos, según el sitio especializado poweroutage.com.

La tormenta debe desplazarse hacia el este el lunes, para luego girar hacia el norte. La lluvia continuará, con precipitaciones intensas en el estado de Nueva York (especialmente en Long Island) y en el sur de la región de Nueva Inglaterra. Se prevé que se produzcan inundaciones costeras en plena marea alta a lo largo de Nueva Jersey y Delaware durante la mañana, mientras que rige una alerta por inundaciones en gran parte del este de Massachusetts y Rhode Island.

“Las condiciones son extremadamente peligrosas. Cualquiera que se acerque a la costa este fin de semana estará literalmente poniendo su vida en juego”, dijo la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en una rueda de prensa el sábado, quien agregó “esperamos olas de hasta seis metros de altura en algunas zonas”.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, alertó a los residentes de la ciudad más poblada de Estados Unidos sobre las ráfagas de viento y la posibilidad de fallas eléctricas. “No viajen si no es necesario”, insistió.

En el barrio neoyorquino de Brooklyn, un hombre de 56 años murió por la caída de un árbol, según medios locales.

Cientos de vuelos cancelados

Más de 70 mil usuarios se encontraban sin servicio eléctrico en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania a las 16:30 hora local de este domingo, según poweroutage.com.

Cientos de vuelos fueron cancelados y los retrasos aéreos persisten en toda la región, indica el sitio de seguimiento FlightAware. También se cancelaron grandes eventos culturales, entre ellos los festivales Global Citizen y All Things Go en Nueva York, y Oceans Calling en Maryland.

“La seguridad debe ser lo primero. Es la primera vez en 14 años que tenemos que cancelar”, anunciaron los organizadores de Global Citizen, que tenía previsto reunir en Central Park a artistas como Lenny Kravitz, Lauryn Hill, Alicia Keys y las estrellas del country Lainey Wilson y Shaboozey.

Los conciertos que el cantante pop británico Ed Sheeran tenía previstos este fin de semana cerca de Boston también se cancelaron a causa de la tormenta, que ha generado rachas de viento de hasta 113 km/h a lo largo de las costas de Nueva Inglaterra.

Los “Nor’easters” —como se llama a estas tormentas por el nombre que reciben los vientos del noreste— pueden producirse a lo largo de todo el año, pero son más frecuentes entre el otoño y el comienzo de la primavera. Casi siempre van acompañados de fuertes lluvias o abundantes nevadas, así como de potentes rachas de viento.

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