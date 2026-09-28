Terror en el aire: vuelo de Delta aterriza de emergencia; hay 4 hospitalizados

¿Qué pasó en el vuelo de Delta? Foto: Pexels.

Un avión de Delta Air Lines realizó un aterrizaje de emergencia este domingo en el aeropuerto de Oporto, Portugal, luego de que se detectara humo en la cabina durante el vuelo.

La aeronave había despegado de Barcelona, España, con destino a Boston, Estados Unidos, y llevaba a bordo a 296 pasajeros, de acuerdo con medios locales.

Aterrizaje de emergencia de Delta en Oporto

Tras detectar el humo, el avión fue desviado y aterrizó en el aeropuerto de Oporto, donde equipos de emergencia atendieron a los pasajeros.

De acuerdo con Protección Civil de Portugal, 14 pasajeros recibieron asistencia médica después del aterrizaje.

De ese grupo, cuatro personas fueron consideradas heridas leves debido a la inhalación de humo y tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención.

¿Qué pasó con el avión de Delta?

Hasta el momento, se desconoce la causa que provocó la presencia de humo en la cabina.

Las autoridades portuguesas indicaron que el incidente se encuentra bajo atención de los servicios de emergencia, mientras se determina qué ocurrió durante el vuelo.

El avión cubría la ruta Barcelona-Boston cuando tuvo que modificar su trayecto y dirigirse hacia Portugal.

No se reportaron, hasta la información disponible, víctimas mortales por el incidente.

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